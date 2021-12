Los ataques contra los cristianos no cesan en Nigeria: un párroco es asesinado tras oficiar la Misa del Gallo

La comunidad cristiana de Nigeria vive cada día a caballo entre el miedo y el dolor debido a los constantes ataques que sufren por parte de los yihadistas. Ni siquiera en Navidad tienen un momento de respiro para celebrar el Nacimiento de Jesucristo. Todo lo contrario, las fechas más significativas para los cristianos es utilizado por los radicales para hacer aún más daño si cabe a quienes profesan esta religión.

El último caso ha tenido lugar en la diócesis de Abeokuta, donde el Padre Luke Adeleke, de tan solo 38 años, fue asesinado en Nochebuena cuando regresaba a su vivienda tras celebrar la Misa del Gallo en la tarde-noche del 24 de diciembre.

Nigeria happened to us here this Christmas.



Yesterday, a priest working in a parish close to us went to an outstation Church to celebrate the Christmas Vigil Mass. On his way back, he was attacked by some gunmen & killed. Kindly pray for the repose of his soul- Fr. Luke Adeleke. pic.twitter.com/by9hw0DXfE