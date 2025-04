La Fundación +Vida presenta la campaña ¡Ser madre es la leche! para ayudar a madres sin recursos

La Fundación +Vida ha presentado este miércoles una nueva edición de su tradicional campaña ¡Ser Madre es la Leche! con motivo del Día de la Madre. El objetivo es loable: apoyar a que madres que se encuentran en una situación de desamparo social o con dificultades económicas puedan garantizar la alimentación básica de sus bebés.

¡Ser Madre es la Leche! es una iniciativa de recogida de leche en polvo de iniciación (tipo 1) y de continuación (tipo 2) para apoyar en la lactancia a las madres sin recursos. Son productos básicos de maternidad cuyo coste oscila entre los 15 y 30 euros, una cantidad que es inasumible para algunas madres.

Álvaro Ortega, Presidente de la fundación, ha destacado que “con esta acción solidaria queremos concienciar a la sociedad de las dificultades que entraña la maternidad para muchas mujeres tomando un papel activo en la protección de la maternidad, dando un apoyo real a las mujeres que más lo necesitan”.

Para Ortega “la maternidad es un regalo, pero también un desafío, especialmente cuando faltan los recursos. Nuestra labor es tender la mano a quienes más lo necesitan, y con ¡Ser Madre es la Leche! queremos invitar a toda la sociedad a unirse en esta causa tan vital de apoyo a la maternidad donando botes de leche para las mamás que más lo necesitan”.

En esta ocasión, la campaña ha contado con la diseñadora de joyas e 'influencer' Casilda Finat (@casildafinat) como madrina. Casilda tiene 10 tiendas de joyas en España y más de 287.000 seguidores en Instagram, donde ilustra cómo maneja su día a día entre trabajo y ser madre de 3 hijos.

Casilda Finat ha destacado que “ser madre es un regalo, es lo mejor que te puede pasar y lo que más sentido da a tu vida. Y no hay que esperar ser madres ejemplares porque todas somos a veces un desastre, igual que lo fueron nuestros padres. No pasa nada, ser madre es dar cariño y ya está porque un niño necesita amor. No necesita ir al mejor colegio, tener veinte mil másters. Un niño necesita amor de sus padres y aprender a luchar. Necesita amor y familia”.

Finat ha recordado emocionada cómo fue su primer embarazo: “Cuando tuve a mi primer hijo estaba en un momento empresarial que hoy en día el mundo te dice que lo más importante es el trabajo, que tú, el yo por encima de todo… y me estaba yendo muy bien, estaba en ascenso, mis clientes, estaba de moda... y la verdad es que no me venía nada bien ser madre. Me acuerdo perfectamente pensar que mi vida tenía mucho sentido. Ya tenía un buen trabajo, estaba casada con mi marido, que es maravilloso, tenía dinero, me iba fenomenal. Pero al tener a mi hijo ya entre mis brazos recuerdo pensar: ahora entiendo de verdad el sentido de mi vida, ahora entiendo por qué estoy en el mundo, así entiendo por qué estoy aquí. Y es que es verdad que hemos sido creados para dar vida. Es algo que está en nuestra naturaleza. Fue un regalazo”.

La madrina de la campaña ¡Ser Madre es la Leche! también ha recordado orgullosa la maternidad temprana de su hermana, Ana Finat: “Mi hermana se quedó embarazada muy jovencita, con 19–20 años. Y la verdad es que fue un 'ejemplazo' porque nunca tuvo la menor duda, aun teniendo amigos que le decían: “¿no te has pensado lo de abortar y tal?” Siempre lo tuvo clarísimo y ahora tienen una familia con sus cuatro hijos, súper feliz y con sus dificultades como todos… pero es que la madre que aborta también va a tener sus dificultades. No terminas con las dificultades acabando con la vida de tu hijo, al contrario”.

Casilda Finat quiso concluir la presentación de la campaña alentado a la sociedad a ser valientes en la defensa de la vida y la maternidad: “hay que dar la cara y no ser cobarde, porque es verdad que te juzga mucho la sociedad de hoy por ser provida. Y es que lo normal es ser provida, aunque nos metan en la cabeza que es normal deshacerte de tu propio hijo, lo normal y lo lógico sería apoyar la vida, tener una palabra con aquellas mujeres con dificultades, decirles que no se preocupen y que estamos aquí con ellas para apoyarlas”.

La diseñadora de joyas ha establecido sus 10 tiendas de “Casilda Finat MC” distribuidas por España como puntos de recogida de la campaña, junto con varias farmacias colaboradoras. La recogida de la campaña ¡Ser Madre es la Leche! será hasta el Día de la Madre, 4 de mayo y cuenta con un portal en la web www.masvida.eu donde se pueden consultar los puntos físicos de recogida de botes de leche o donar en la plataforma de crowdfunding para la compra de botes de leche o a través del bizum de Fundación +Vida: Código ONG 05019.