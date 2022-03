Benjamín, el joven que huyó de Irán tras abandonar el Islam y convertirse al cristianismo: "Fue un infierno"

Benjamín huyó de Irán a Europa para huir de la dictadura del país, en la que los cristianos son perseguidos. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha compartido la historia de este joven de 22 años, que pasó de musulmán a convertirse en cristiano. Un proceso que resultó ser un infierno para Benjamín.

“Cuando me convertí de musulmán a cristiano, cuando comprendí verdaderamente a Dios, la policía coránica de Irán hacía de mi vida un infierno. Si no te matan, te ponen multas y te obligan a pagar mucho dinero con multas y castigos. Si no las pagas, te meten en prisión y allí vuelven a hacer de tu vida un infierno, te pegan”.

La Biblia en Irán está prohibida. Los agentes policiales tienen potestad para arrebatársela a todo aquel ciudadano que la posea. Una realidad que hace de la comunidad cristiana del país gente infeliz y que ven cómo su vida está en riesgo de manera constante.

Un informe de 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada revela que más del 98% de los pobladores de la República Islámica de Irán son musulmanes. Los cristianos representan apenas el 0.7% de la población.

"La conversión desde el islam a cualquier otra religión no está prohibida explícitamente en la Constitución ni en el Código Penal, pero es difícil debido a las poderosas tradiciones musulmanas del país y al sistema legal basado en la ley islámica (sharía)", explica la fundación pontificia.

Las películas y su profesora de piano, claves en la conversión de Benjamín

El motivo que llevó a Benjamín a convertirse al cristianismo es porque “yo no creo en el Islam porque es falso. Eso no es de Dios. Por eso me han denunciado muchas veces en Irán y me han perseguido. Por eso me tuve que ir como refugiado a otro país, porque ya no podía seguir viviendo en Irán. Tuve que pagar mucho dinero en multas y hacían de mi vida allí un infierno”, dijo.

El joven también recordó su proceso de conversión, que comenzó cuando vio en muchas películas “que se hablaba de Jesús y se le rezaba a él, no a Alá”.Otro de los momentos que llevaron a Benjamín a tomar esta valiente decisión fue su profesora de piano, también cristiana: “Vi una Biblia en el despacho de mi profesora y le dije que tenía una gran pregunta en mi cabeza, que necesitaba que me diese información sobre Jesús”, indicó.

Benjamín señaló que al principio su profesora “no me dijo nada, porque en Irán, si la policía se entera de que un profesor está tratando sobre este tema, le detienen. Pero después ella entendió que yo tenía mucho amor hacia Jesús, y me enseñó todo sobre Jesús. Me dio una Biblia y cada día me enseñaba un poco más. Jesús vino directamente a mí”, aseguró.

La familia de Benjamín dejó de hablarle

Una vez que Benjamín dio el paso, su familia se posicionó en contra, llegando a ser objeto de toda burla entre sus sedes queridos: “Me decían si era una broma, que Jesús no era el verdadero Dios. Yo respondía que no, que Jesús sí era el verdadero Dios”, recordó.

La situación llegó a un punto en el que la familia dejó de hablarle durante dos años: “Años antes, mi madre se había marchado a Inglaterra para buscar una nueva vida, y se había convertido al cristianismo, pero yo no lo sabía, me enteré cuando llegué a Europa. Entonces ya sabía que Jesús era el verdadero Dios”, agregó.

Ante el calvario que padece la comunidad cristiana en Irán, Benjamín ha instado a los gobernantes europeos a que “ayuden a los cristianos de países como Irán, Pakistán o Afganistán. Muchas personas están muriendo cada día por ser cristianos. La gente tiene que ser libre para vivir. Solo les pediría a los gobiernos que les ayuden”, expresó.