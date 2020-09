Agredido el sacerdote de la parroquia de San Josemaría de Alcorcón por un varón que padece un trastorno

Un varón desequilibrado ha apuñalado a primera hora de la mañana de este jueves al Padre Javier Contreras, párroco de la iglesia San Josemaría de la localidad madrileña de Alcorcón. Por suerte, las heridas no fueron de excesiva gravedad, por lo que el sacerdote está fuera de peligro. De hecho, ya ha sido dado de alta y se encuentra en su domicilio. Según se ha podido saber, los daños de la puñalada se ha producido en el esternón, aunque también ha sufrido dos cortes en el brazo.

Según fuentes bien informadas, el párroco se ha defendido y le ha impedido entrar en la iglesia. Fue una persona que estaba observando los hechos mientras hacía deporte quien avisó a la policía, que logró reducir al atacante. El agresor estaba tan fuera de sí que han hecho falta cuatro policías para conseguir finalmente reducirlo.

A continuación han trasladado al agresor a la zona de psiquiatría del cercano Hospital de Alcorcón, y al párroco Javier Contreras le han curado las heridas y ha recibido hasta doce puntos. La policía descarta que haya sido por cuestión de religión u odio.

El propio párroco agredido, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a sus seres queridos y feligreses, dando la versión sobre los hechos.

"Querida familia. Sobre el incidente de esta mañana en la parroquia, y para que no os alarméis si os llegan noticias: Estoy bien. Sobre el agresor se trataba de un chico joven con un proceso psiquiátrico y que, parece que quería un cura menos. A las 7.10 de la mañana, al abrir la iglesia para hacer oración antes de la misa de 7.45, los dos solos en el aparcamiento. Tres puñaladas leves que podrían haber sido otra cosa, especialmente la del esternón. Me defendí como Bruce Lee con clergiman, y gracias a eso no fue a mayores. Estuve sereno en todo momento, rezando al Señor por ese pobre chico, antes, durante el forcejeo de cinco minutos..., y después: está detenido e ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital. Un pobre chico que quería matar a un sacerdote "porque los sacerdotes matamos a los niños..." Hablé con él con el cuchillo en la mano, "xq haces esto con personas que ayudamos a los demás, mira, le dije, desde mayo hemos entregado más de 30 toneladas de alimentos en Cáritas a personas muy necesitadas", y me dijo: "por eso no te he matado" (Cáritas me ha salvado la vida...).

Vino la policía y le redujeron entre cuatro. Luego en la comisaría uno de ellos me dijo, qué valor tiene Vd. Padre. En fin. La Policía amabilísima y en urgencias del Hospital ejemplares. Una enfermera me dijo, "yo sé bien quién le ha salvado a Vd. Padre."

Estoy muy tranquilo y con ganas de seguir trabajando. No hay nada de odio a Dios en todo esto, sino una crisis psicótica aguda, eso espero al menos. Sereno y con ganas de seguir trabajando por el Señor.