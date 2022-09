Tras el fallecimiento de la reina, Carlos III se convierte en “gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra”

Como una de las comunidades históricas más importantes dentro de la tradición protestante, el anglicanismo es quizá una de las denominaciones más grandes y con mayor influencia que surgieron durante la Reforma. Con más de 98 millones de seguidores, la Iglesia anglicana sigue siendo uno de los grandes referentes del cristianismo.

A prayer on the death of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/BhMBTSeB4e

Con el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, el título de “gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra” ha recaído inmediatamente en su hijo, el ya proclamado Carlos III.

Es un título que ostentan los monarcas británicos y que muestra su liderazgo sobre la Iglesia de Inglaterra. A pesar de que la autoridad del monarca sobre la Iglesia no es fuerte, el título sigue siendo muy relevante y ante todo tiene un sentido simbólico. El gobernador supremo nombra oficialmente a los miembros de alto rango de la Iglesia de Inglaterra con el asesoramiento del primer ministro del Reino Unido.

Uno de esos nombramientos es el de arzobispo de Canterbury, que es la máxima autoridad de la Iglesia anglicana y solo responde ante la Reina. Desde 2012 ostenta ese cargo Justin Welby.

With profound sadness, I join the nation, the Commonwealth and the world in mourning the death of Her Late Majesty The Queen.https://t.co/LKHdaJQYgNpic.twitter.com/Ka89dFDMfU