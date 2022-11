“The Chosen”, la serie sobre la vida de Jesús, da la sorpresa en Estados Unidos: “Un fenómeno mundial”

La tercera temporada “The Chosen”, la serie dirigida por el estadounidense Dallas Jenkins que se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo, se ha estrenado este fin de semana en cines de Estados Unidos certificando una vez más su éxito, alcanzando la tercera posición del Box Office, solo por detrás de "Black Panther: Wakanda Forever" y muy cerca de "El menú". La serie ha batido récords de estreno para un evento sobre fe, consiguiendo la mayor recaudación (más de 8 millones de dólares) y asistencia en un solo día para Fathom Events, proveedor de contenido de entretenimiento que transmite eventos en salas de cine en todo Estados Unidos.

¡PREESTRENOS “THE CHOSEN (LOS ELEGIDOS)”!



No te pierdas los dos primeros episodios de la serie dirigida por Dallas Jenkins que se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo.



¡Más de 60 cines participantes!



Compra entradas ?? https://t.co/mJGk6usXvg



Sigue a @thechosentvespic.twitter.com/JQmU24cAeE — A Contracorriente (@acontrafilms) October 24, 2022

Su emisión en España

En España, la primera temporada de esta serie se podrá ver en cines a partir del 2 de diciembre, en un estreno que se dividirá en tres partes: el 2 de diciembre, "The Chosen: Te he llamado por tu nombre" (episodios 1 y 2), el 9 de diciembre "The Chosen: La piedra sobre la que se edifica" (episodios 3, 4 y 5), y el 16 de diciembre "The Chosen: Compasión Indescriptible" (episodios 6, 7 y 8). España será el único país en el que se podrá ver en salas la primera temporada completa, algo que no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Además, ya está disponible en exclusiva en la plataforma acontra+, y el 29 de noviembre saldrá a la venta en DVD y Blu-ray.

La serie, que ha sido traducida a 56 idiomas, lleva más de 420 millones de visionados en 142 países distintos, se presentó en la sección Seminci Series de la pasada SEMINCI de Valladolid. Es la primera adaptación cinematográfica en varias temporadas sobre la vida de Jesús. Una serie que se ofrecerá en 7 temporadas, con más de 50 episodios, y que está íntegramente financiada por donantes. El mayor crowdfunding en la historia de las producciones audiovisuales: para la primera temporada, más de 19.000 personas donaron 11 millones de dólares, y para la segunda y tercera temporada, se han recaudado más de 40 millones de dólares.

Elogios de la crítica

En el transcurso de sus dos primeras temporadas, la serie ha recibido elogios de la crítica y el público por su precisión histórica y bíblica y su espíritu lúdico, y por ser un drama conmovedor con toques de humor genuino y con un gran impacto. Además, viene avalada por varios premios, como el de la Actuación más inspiradora en televisión en los MovieGuide Awards para Jonathan Roumie, o el premio Film & TV Impact en los K-Love Fan Awards. En España, se ha hecho con el premio a la Mejor serie sobre el hecho religioso de los XXVII Premios Alfa y Omega de este mismo año.