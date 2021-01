El testimonio en vida que dejó Kobe Bryant antes de morir y que cambió su percepción sobre la leyenda NBA

El tiempo pasa volando, también en tiempos de pandemia, y este martes se ha cumplido un año desde que una de las grandes estrellas del baloncesto y de la NBA, Kobe Bryant,perdiera la vida junto a su hija Gianna en un accidente de helicóptero en California.

La leyenda de Los Ángeles Lakers apenas tenía 41 años. Más dramático, si cabe, fue el caso de su pequeña, que tenía trece. Junto a otros siete acompañantes, se dirigían aquel domingo 26 de enero de 2020 a ver un partido de baloncesto. Pero no dedicó todo su tiempo al Basket. Era una persona que cultivó una especial relación con Dios. De hecho, tuvo una intensa experiencia de fe junto a un sacerdote, que le cambió la vida.

Aquella experiencia tuvo lugar diez años después de su matrimonio con Vanessa Laine, la mujer que se convertiría en la mujer de su vida. Fue el momento en el que Kobe Bryant fue denunciado por un presunto escándalo de violación. Como consecuencia de ello, Laine inició los trámites para denunciarse del jugador. Pero contra pronóstico, se reconciliaron a los meses.

En una entrevista que Bryant concedió a GQ, relató que lo único que realmente le ayudó a salir de aquel agujero fue su catolicismo y la conversación mantenida con un sacerdote. Así lo relataba el propio Bryant: "Fue algo gracioso: el sacerdote me mira y me pregunta... ‘¿lo hiciste?’. Y yo digo ‘por supuesto que no’. Entonces me pregunta ‘¿tienes un buen abogado?’. Y yo estoy como que ‘uh, sí, él es fenomenal’. Así que entonces él dijo ‘déjalo ir. Sigue adelante. Dios no te va a dar nada que no puedas manejar, y está en sus manos ahora. Esto es algo que no puedes controlar. Así que déjalo ir’. Y ese fue un punto de inflexión”, relataba Bryant.

En 2006, tres años después de este bache personal y profesional, Kobe Bryant, en una entrevista a 'Quite Frankly', le hicieron la siguiente pregunta: "¿Qué fue lo que aprendiste de toda esa experiencia?" Kobe Bryant no dudó ni un instante: "Que Dios es grande".

"¿Así de simple?", le vuelve a preguntar el entrevistador. Y lo vuelve a decir: "Dios es grande. Nada más simple que eso hermano". ¿Lo sabías antes?" Y Kobe da una auténtica lección de fe al mundo entero: "Puedes saberlo todo lo que quieras, pero hasta que no cojes esa cruz que no puedes cargar, y Él la carga por ti y carga contigo y con tu cruz... entonces lo sabes".

