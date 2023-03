Siria, 12 años de guerra y un devastador terremoto: "Hay una generación de menores que sólo conoce la guerra"

"No hay trabajo, no hay electricidad, el combustible es muy caro y el dinero no vale nada… la población vive desanimada", aseguran los misioneros salesianos en Siria. "Hay una generación de menores que sólo conoce la guerra, y muchos jóvenes que han vivido la mayoría de su vida en medio de la violencia se plantean salir del país", explican.

En Siria todas las familias lloran a algún ser querido fallecido durante los peores años de la guerra. "También en nuestros oratorios y centros juveniles hemos sufrido la muerte de menores, de animadores y de sus familias por las bombas sobre Damasco y Alepo", recuerda Alejandro León, responsable de los Salesianos en Oriente Medio. Sin embargo, la duda de los jóvenes se centra ahora en "si abandonar el país en busca de un futuro lejos de Siria o permanecer al lado de sus padres y esperar la paz para ayudar a la reconstrucción".

Es imposible saber el número de fallecidos, de heridos, de desaparecidos, de desplazados...



En Ucrania y Siria siguen necesitando nuestra ayuda, y vamos a seguir a su lado.





Salesianos: un oasis de paz y un hogar de esperanza

Ya son 12 años de guerra en Siria. Un aniversario que se cumple en medio de una crítica situación humanitaria a la que se han añadido las consecuencias de los terremotos del pasado mes en el norte del país. Una generación de jóvenes no conoce otra situación que vivir en medio de las bombas, la pobreza, la inseguridad y la incertidumbre. Los misioneros salesianos continúan al lado de la población, ayudando, atendiendo a las personas más vulnerables y abriendo sus puertas para infundir esperanza y continuar siendo "un oasis de paz y un hogar de esperanza en medio del sufrimiento".

El conflicto ha dejado más de medio millón de muertos, más de 2,1 millones de personas heridas y más de 13 millones de personas desplazadas, con al menos 6,6 millones refugiadas en otros países. Más de 11 millones de habitantes, de los 17 que tiene en la actualidad el país, necesitan ayuda humanitaria urgente para sobrevivir, y de ellos 6,5 millones son menores.

Siria ya es uno de los países del mundo con mayor inseguridad alimentaria, con 2,5 millones de personas que no saben de dónde vendrá su próxima comida.



La solidaridad salesiana continúa recaudando fondos para ayudar a los afectados por los terremotos.

1.200 menores son beneficiarios

Además, el terremoto del pasado 6 de febrero y las más de 11.000 réplicas registradas complican aún más la situación en Siria. De los 51.000 muertos, casi 5.000 corresponden a la zona noroeste de Siria, donde más de 100.000 edificios se han derrumbado y han dejado a 1,5 millones de personas sin hogar y a 5,4 millones con dependencia de ayuda de emergencia para vivir.

Las obras salesianas en estos 12 años siempre han tenido abiertas sus puertas para atender, sobre todo, a menores y jóvenes. En Kafroun, por ejemplo, hemos acogido a más de 370 personas durante los peores años de la guerra, y ahora también lo hace con los desplazados por el terremoto. En Alepo, la ciudad más castigada por la guerra y ahora por seísmo, los Salesianos desarrollan un proyecto educativo que ha atendido en estos años a una media de 800 menores y adolescentes durante estos últimos años de conflicto. Asimismo, durante las últimas semanas, casi 800 personas se han alojado en la Casa Don Bosco debido al terremoto.

En Damasco, alrededor de 1.200 menores son los beneficiarios del trabajo de los misioneros salesianos y hay 280 jóvenes universitarios voluntarios de Don Bosco. En el barrio de Jaramana, a 8 kilómetros de la casa salesiana, se han alquilado unos apartamentos para dar clases a los menores y que no se tengan que desplazar. También allí se quiere construir un gran centro juvenil.