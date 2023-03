La Santa Sede advierte que uno de cada siete cristianos es víctima de persecuciones: "Es preocupante"

El nuncio apostólico Fortunatus Nwachukwu, Observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, ha advertido que “uno de cada siete cristianos sufre hoy persecución”. Lo ha hecho durante su discurso pronunciado en Ginebra durante la 52ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Nwachukwu ha querido llamar la atención internacional sobre “la situación de muchas personas y comunidades que sufren persecución a causa de su credo religioso”.

Además, citando las palabras del Papa Francisco, el arzobispo remarcó que “la paz exige también el reconocimiento universal de la libertad religiosa. Es preocupante que se persiga a personas por el mero hecho de profesar públicamente su fe y que en muchos países se restrinja la libertad religiosa. Cerca de un tercio de la población mundial vive en estas condiciones”.

