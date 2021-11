La plataforma Talitha Kum llama a la acción para acabar con la violencia a la mujer: "Hay que trabajar juntos"

Este jueves, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Talitha Kum, Red Mundial de la Vida Consagrada comprometida en la lucha contra la trata de personas, junto con la Unión Internacional de Superioras Generales, han lanzado su llamado a la acción para acabar con el tráfico humano a través de un evento organizado tanto presencialmente como online y al que piden sumarse en las redes sociales con el hashtag #CareAgainstTrafficking.

La Hermana Jolanta Kafka, presidenta de la Unión Internacional de Superiores Generales, y el card. Pietro Parolin serán los encargados de pronunciar el discurso de apertura este miércoles a partir de las 15:00.

