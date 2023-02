Padre Patton, Custodio de Tierra Santa: "Las sanciones contra Siria ahora son inhumanas e inmorales"

“Las sanciones son inhumanas e inmorales. Me parece escandaloso que en un momento tan trágico no podamos quitar o suspender las sanciones. En Siria, la gente está muriendo. La ayuda que llega proviene de países árabes como Egipto, Irán, Argelia. Occidente vuelve a perder el tren”, con estas palabras se ha expresado el padre Francesco Patton OFM, custodio de Tierra Santa, sobre el terremoto que azotó Turquía y Siria, especialmente en las zonas del Noroeste, donde la Custodia está presente con las comunidades del Valle del Orontes, Alepo y Latachia.

En declaraciones a la agencia Italiana SIR, el franciscano aseguró que “los frailes están todos bien, pero los daños son considerables, tanto en los pueblos de Knaye y Yakoubie, como en Alepo y Latachia. Los frailes están haciendo un trabajo extraordinario de acogida en nuestras estructuras más sólidas, tanto que solo en Alepo estamos asistiendo a más de 2500 personas”.

