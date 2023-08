El obispo José Avelino Bettencourt, nombrado nuevo nuncio en Camerún y Guinea Ecuatorial

El Santo Padre ha nombrado nuevo Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial a monseñor José Avelino Bettencourt, arzobispo titular de Novigrado, quien hasta ahora dirigía la misión diplomática del Vaticano en Georgia y Armenia. El Boletín de la Santa Sede ha publicado este nombramiento en el medio día de este miércoles 30 de agosto.

"Ahora permanecen la Fe, la Esperanza y el Amor; y el mayor de ellos es el Amor”, indica el lema episcopal de este nuevo nuncio, citando a San Pablo. El nuevo nuncio sustituirá en este cargo a monseñor Julio Murat, quien abandonó esta sede diplomática el 9 de noviembre de 2022, cuando el Papa Francisco le confió la nunciatura apostólica en Suecia e Islandia.

José Avelino Bettencourt nació en la localidad portuguesa de Velas, Azores, el 23 de mayo de 1962. Cuando tenía cuatro años se trasladó a Ottawa, en Canadá, con su familia. Aún así, sigue muy vinculado al santuario de Fátima: “Creo que la Providencia me abrió camino y me indicó que debería venir a Fátima antes de iniciar mi misión”, señaló a la prensa durante su peregrinación a este santuario, antes de iniciar su servicio diplomático en Georgia y Armenia.

El nuevo representante del Santo Padre en Camerún y en Guinea Ecuatorial se encontrará con una población de más de 28 millones de habitantes, de los cuales, más de 26 viven en Camerún. Hay más de siete millones camureneses católicos y cerca de dos millones en Guinea Ecuatorial.

