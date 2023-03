El obispo italiano Mariano Crociata, nuevo presidente de la COMECE: "Este es un momento crucial para Europa"

Mariano Crociata, obispo de Latina (Italia), es el nuevo presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE). Fue elegido por los Obispos Delegados de las Conferencias Episcopales de la UE, reunidos en Roma para su Asamblea de Primavera de 2023.

Crociata, de 70 años, asume la presidencia del cardenal Jean-Claude Hollerich SJpara el período 2023-2028. Tras su elección, el obispo de Latina expresó su agradecimiento a los miembros de la Asamblea por su confianza. “Este es un momento crucial para Europa y para la Iglesia. La unidad y la solidaridad son más necesarias que nunca. Deben guiarnos a través de las muchas transiciones a las que se enfrentan nuestras sociedades”, dijo Crociata.

?? +++ His Excellency Mgr. Mariano Crociata (@UCSCEI) is the new President of COMECE. He was elected on Wednesday 22 March 2023 by the Bishop Delegates of the EU Episcopates, gathered in Rome for the Spring Plenary Assembly of COMECE. Congratulation!



