Niegan la libertad bajo fianza al jesuita Stan Swamy acusado de sedición que sigue en la cárcel

“Nos entristece compartir con ustedes la noticia de que hoy, 22 de marzo, al padre Stan Swamy SJ le ha sido denegada la fianza por el juez del tribunal de primera instancia de Mumbai. Seguimos rezando y esperando que la justicia prevalezca y que el padre Stan sea liberado pronto y absuelto tras un juicio justo. Tenemos plena confianza en la Constitución de la India y en el sistema judicial”, afirma en una nota enviada a la Agencia Fides, el p. Jerome Stanislaus D'Souza, Superior de los jesuitas en la India, refiriéndose al resultado negativo del recurso presentado por los abogados contratados por la Compañía de Jesús, que siguen el juicio en el tribunal de primera instancia de Mumbai.

En el recurso se pedía la libertad bajo fianza, razonando la inocencia del padre Swamy y señalando su precario estado de salud, que requería al menos, según los abogados, el arresto domiciliario. “Pedimos a Dios que nos dé fuerza y valor para soportar este doloroso veredicto”, continúa la nota, que agradece a los abogados su esfuerzo y expresa su profunda gratitud a todos los que están apoyando a los jesuitas indios en esta lucha por la justicia. Los jesuitas piden a todos que “continúen con sus esfuerzos y oraciones”.

The roots of justice that Stan has strengthened will yield abundant fruit in the lives of Adivasis and Dalits, especially of the coming generations.#StandwithStan#FreeStanSwamy#freestan#TribalLivesMatter#elderlylivesmatter#letmycountryawake#voiceoftheprophetpic.twitter.com/EwydTdg6H2