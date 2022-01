Milagroso: el estado en el que quedó la estatua de la Virgen María tras los terribles incendios en Colorado

Más de 35.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en el estado de Colorado en Estados Unidos debido a los incendios forestales que azotan el condado de Boulder, que se intensificaron durante el fin de semana como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento.

En medio de este desastre, la archidiócesis de Denver ha querido compartir una fotografía que en pocos minutos se hizo viral. La imagen muestra a una estatua de la Virgen María que permaneció de pie junto a los escombros de una casa quemada, durante el incendio forestal del pasado jueves en Colorado.

Al menos 500 casas quedaron destruidas y más de 30.000 personas fueron evacuadas después de que dos incendios crecieran rápidamente el 30 de diciembre debido a los fuertes vientos.

La parroquia compartió esta imagen en Facebook y se puede ver esta casa donde se encontraba la imagen mariana que quedó de pie. Mons. Samuel Aquila, arzobispo de Denver, anunció el pasado 31 de diciembre una serie de acciones que servirán para ayudar a todos los damnificados del incendio. El prelado pidió a “las parroquias y a las asociaciones que ayuden en todo lo que puedan, incluyendo acoger a los desplazados, abrir despensas de alimentos e involucrar a los consejos de Caballeros de Colón para el voluntariado”.

El obispo anunció que se hará una colecta especial “durante las Misas del fin de semana del 8-9 de enero. Las donaciones de esta colecta se colocarán en un fondo especial que se distribuirá a través de las parroquias de la región afectada”. “Gracias a la generosidad de los fieles a la Campaña Católica del arzobispo este año, la archidiócesis contribuirá con 250.000 dólares al fondo”, precisó Mons. Aquila.

