El mensaje de los sacerdotes en Cuba ante la 'Marcha cívica por el cambio': "No queremos escuchar disparos"

Un grupo de sacerdotes católicos cubanos han firmado una carta conjunta dirigida a las autoridades del país para exhortarlos a no usar la violencia contra la gran marcha ciudadana convocada para el 15 de noviembre en busca de cambios en la isla.

“No queremos volver a ver policías golpeando y maltratando a su propio pueblo. No queremos que se vuelva a derramar sangre, no queremos volver a escuchar disparos. No, porque ese no es el camino que nos llevará a la Cuba que necesitamos y que todos deseamos”, precisaron los sacerdotes en la carta publicada ayer, miércoles 10 de noviembre.

La "Marcha cívica por el cambio"

Este próximo lunes, 15 de noviembre, se ha anunciado la realización de la denominada “Marcha cívica por el cambio”, una manifestación pacífica en varias ciudades de Cuba que busca repetir las multitudinarias, pacíficas e históricas marchas del 11 de julio. Los sacerdotes firman esta carta, “llamados a ser pastores de nuestro pueblo, que queremos sólo el bien de nuestra patria, queremos una Cuba donde reinen la justicia, la libertad y la paz”.

Los curas recuerdan que el pasado 11 de julio, “miles de cubanos salieron a las calles con un clamor que durante muchos años fue un grito ahogado: ¡Libertad! Libertad para expresarnos sin ser reprimidos, para que exista una pluralidad política, para ser protagonistas de la marcha y el destino de nuestra tierra. Muchos de ellos fueron golpeados, detenidos, denigrados. Muchos están siendo juzgados y condenados duramente sin haber hecho el mal”.

"Este 15N elige el respeto, el cuidado y la paz"

Los sacerdotes advierten que en estos momentos el gobierno cubano “está haciendo lo imposible para que la población desista de la manifestación pacífica […] hay un llamado masivo al enfrentamiento violento. Hay citaciones y advertencias a muchas personas que han expresado su adhesión a esta convocatoria. Y no estamos de acuerdo con eso, no queremos violencia, rechazamos la orden de combate, los palos entregados en los centros de trabajo, las convocatorias a “ejercicios de defensa”.

La Iglesia en Cuba está convencida que cuando se escriba lo que sucedió el próximo lunes, “sólo habrá dos alternativas: hablar de aquellos que fueron convocados a golpear y reprimir pero decidieron proteger y cuidar a sus compatriotas; o se cuente cómo golpeaste a tu hermano y cómo reprimiste a aquel que estaba reclamando lo que otros muchos añoran”.

Los sacerdotes han pedido al pueblo cubano “que sigan siempre la voz de sus conciencias, esa voz que nos dice que el camino no es ni la intolerancia ni la represión. Hazlo por Cuba, por ti, por tus hijos. Este 15N elige el respeto, el cuidado, la paz, y no aceptes ninguna invitación a la violencia”.