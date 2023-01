Al menos 17 muertos en la explosión de una bomba en una iglesia de la R. D. del Congo en plena misa

Diecisiete personas han muerto y otras 20 han resultado heridas este domingo 15 de enero en la explosión de una bomba en una iglesia pentecostal de la República Democrática del Congo. El gobierno ha atribuido el atentado a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo terrorista vinculado al Estado Islámico.

La deflagración se produjo en la localidad de Kasindi-Luvirihya, en la provincia de Kivu Norte, cercana ya a la frontera con Uganda, cuando los fieles asistían a la celebración dominical. Las fuerzas del orden han detenido en la zona a un sospechoso, un hombre indocumentado de nacionalidad keniana. Ante el temor de nuevos ataques, el gobierno ha pedido a la población que esté alerta y evite las aglomeraciones.

La ADF es un grupo terrorista de origen ugandés que surgió en la década de los noventa y que es responsable de numerosas matanzas en la región. Desde 2019 actúa bajo bandera del Estado Islámico en África Central (ISCA). Los gobiernos de Uganda y la República Democrática del Congo han lanzado operaciones conjuntas para combatirlo.

Viaje del Papa

El atentado se produce dos semanas antes del inicio del esperado viaje del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, una visita que estaba prevista para el pasado mes de julio y que tuvo que posponerse, supuestamente a causa de los problemas de movilidad del Pontífice.

El programa del viaje ha sido modificado y la prevista visita a Goma, capital del Kivu Norte, ha sido suprimida. El Santo Padre se refirió a ello enentrevista concedida a la revista Mundo Negro, publicación de los Misioneros Combonianos. «Congo sufre en estos momentos la guerrilla, por eso no voy a Goma, no se puede ir, por todo el avance guerrillero allí. No voy porque tenga miedo, a mí no me va a pasar nada, pero con un ambiente así y viendo lo que están haciendo, tiran una bomba en el estadio y matan a muchísimas personas. Hay que cuidar a la gente», afirma en ella.

El Santo Padre parte para Kinshasa el 31 de enero.