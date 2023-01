Luis Arcos, misionero en África durante 52 años: “La situación del este de R. D. Congo es insoportable”

“De islamismo se está hablando desde algunos años, pero antes no se hablaba. El problema es más político y económico, porque R. D. Congo tiene coltán, un mineral importantísimo para el desarrollo de los países. Este material se necesita para hacer las baterías de los móviles, y por eso es altamente codiciado. Es una riqueza enorme de mineral, pero ¿quién se aprovecha? Sale de estraperlo”, con estas palabras se ha expresado el misionero aragonés, Luis Arcos.

Esta situación provoca muchísima inestabilidad, ya que hay cerca de 100 grupos armados distintos. Y esa inseguridad produce la pobreza de muchos. Luis Arcos mantiene el contacto con gente de la parroquia de allí. “Se están muriendo de hambre; si no tienes dólares, no te curan”. Además, hay mucho miedo, y no se puede salir de casa a partir de las seis de la tarde; sus compañeros congoleños no pueden ir a visitar a sus padres que están a 50 kilómetros de Goma…

Esto provoca que la gente del interior huya a la ciudad, que ha aumentado su población de 300.000 a un millón y medio de personas en 30 años. “Vienen del interior a Goma porque se encuentran más seguros, pero los matan también allí. Al embajador de Italia lo mataron a 20 km de donde yo estaba”. Y en Goma se encuentran también con el volcán Nyiragongo, que permanece activo, y se llevó por delante hace dos años 3.000 casas. “¿Quién se preocupa en España de hablar de ello? No interesa, lo que interesa es sacar el coltán”.

El coraje del Papa Francisco

Arcos subraya el coraje del Papa de ir a R. D. Congo, porque tiene “muy mala prensa: injusticia, corrupción, venta, armas, grupos…”. Cuando el Papa iba al país en julio estaba prevista una visita a la ciudad de Goma, pero en este nuevo programa eso se ha suspendido. “¿Por qué no va el Papa al este? Porque es una situación insoportable”, explica el misionero, quien afirma que cuando empezó la preparación de su visita ya hubieron muchos problemas y muertos. “La presencia del Papa va a hacer una unión sobre todo entre los católicos”. Luis Arcos espera “una palabra de esperanza, y diría de coraje, porque venir al Congo en esta situación…”.

Una Iglesia con gran vitalidad

El padre Luis Arcos ha estado en 4 diócesis diferentes del Congo, y ha visto una gran evolución. “Todos los obispos son congoleños, no hay ninguno blanco. Hasta de los misioneros de África hay cada vez menos europeos”. Según afirma, “van viniendo más misioneros africanos para continuar la vida de la misión”. A ellos se unen los 58 misioneros españoles que siguen en el país.

La Iglesia de la República Democrática del Congo es la más numerosa de África, con un 49% de católicos entre la población del país. Un porcentaje que llega casi al 98% si se suman las diferentes confesiones cristianas del país. Es un país 100% Territorio de Misión, es decir, sus 48 diócesis no son autosuficientes ni humana ni económicamente, y por eso el Papa las cuida de una forma especial a través de la Segunda Sección del Dicasterio para la Evangelización –tradicionalmente conocida como “Propaganda fide”-.

Obras Misionales Pontificias es la herramienta del Papa para sostener a estas Iglesias cada año. Tan solo en 2020, gracias a la generosidad de los fieles de todo el mundo OMP pudo apoyar a la Iglesia en R. D. Congo con 5.849.713 dólares. Gran parte de estas ayudas (1.626.333$) se destinaron a los gastos cotidianos de las 48 diócesis del país, para asegurar su sostenimiento. También se sostuvo la construcción de 57 nuevas parroquias y conventos, que aseguran la presencia estable de la Iglesia en zonas donde antes no estaba. También se apoyó la formación de 3.700 seminaristas y más de 700 novicios, presente y futuro de la Iglesia en R. D. Congo. También se promovieron construcciones de escuelas en aldeas y la escolarización de niños discapacitados o refugiados.