Los obispos mexicanos instan a los fieles a buscar "la mejor opción" para las elecciones del 6 de junio

La Iglesia Católica Mexicana ha instado a sus fieles a discernir y buscar, entre los candidatos en las elecciones del 6 de junio, "la mejor opción", más allá de los enfrentamientos entre partidos y candidatos.

En su editorial dominical del semanario “Desde la Fe”, publicado ayer y enviado a la Agencia Fides, la Arquidiócesis de México invita a los fieles laicos a reflexionar y separar las necesidades reales de las ofertas fáciles y los derechos humanos de las ideologías. Es necesario "buscar la mejor opción, más allá de la oferta del mercado y los ataques entre candidatos". Invitamos a los candidatos a anteponer el bien común y las cuestiones cruciales como primer objetivo a sus objetivos personales”, se lee en el texto.













Votar por candidatos que mostraran "una clara capacidad de gobierno y gestión pública"

Sobre la cuestión de si cuando la Iglesia toma posiciones sobre asuntos públicos comete una violación del estado secular, la Arquidiócesis afirma claramente que "la respuesta es no" y que "la Iglesia tiene la libertad y el derecho de difundir su doctrina, siempre que no esté asociada a una opción política o proselitismo a favor o en contra de una opción en particular".

Hace tres semanas, al inicio de la campaña electoral, la Iglesia mexicana había invitado a la población a votar por candidatos que mostraran "una clara capacidad de gobierno y gestión pública" y destacó que los votantes deben promover y proteger temas como la vida, la familia y libertad religiosa.













Evitar caer en la confusión o votar sin saber todo lo que implica votar

Incluso un grupo de obispos había denunciado la forma equivocada de hacer política, buscando solo intereses personales o, lo que es más grave, siendo cómplices de acciones políticas muy discutidas, como permitir la infiltración del crimen organizado. Los obispos subrayan, por tanto, el papel de los laicos en este momento: "Corresponde a los fieles laicos participar activamente en la construcción de cualquier opción política que busque dar mejores gobiernos y resultados a este país", reza el texto, que continúa: "Los católicos deben evitar caer en la confusión o votar sin saber todo lo que implica votar".

El 6 de junio, 93.5 millones de mexicanos son convocados a las urnas para elegir a 500 diputados federales, 15 de los 32 gobernadores estatales, 30 parlamentos locales y 1,900 ayuntamientos, en las que se consideran las elecciones más grandes e importantes de México.