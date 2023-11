Los obispos europeos, ante la guerra en Tierra Santa: "Abrir negociaciones serias para la paz"

Los obispos europeos han exigido, ante la guerra entre Israel y Hamás, que se "respete el derecho internacional", que se abran negociaciones para alcanzar la paz y han advertido de que "la violencia no es la forma de defender una causa" y han apostado por la solución de "dos Estados".

"Nos solidarizamos con quienes en Israel y Palestina trabajan para promover la paz y afirmamos que la violencia no puede ser una forma de defender una causa", han afirmado en una declaración conjunta la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC) y el Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas (CCEE), tras una reunión del Comité Mixto PECO-CEC, que ha tenido lugar del 5 al 7 de noviembre en Belgrado.

