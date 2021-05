Los obispos de Estados Unidos, preocupados por el aumento de ataques antisemitas: "No podemos callarnos"

Los obispos de Estados Unidos han manifestado en una nota, firmada por el Arzobispo de Los Ángeles, y Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. José H. Gomez conjuntamente con el Obispo David P. Talley de Memphis, presidente del Comité de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos, su preocupación por el reciente aumento de los ataques antisemitas en toda la nación, relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina.

Actos de vandalismo y agresiones verbales y físicas contra la comunidad judía se han multiplicado en las últimas semanas, incluso después del alto el fuego entre Hamás e Israel. Episodios similares se han verificado también en Europa. “No podemos permanecer en silencio – se lee en la declaración - cuando vemos que nuestros hermanos y hermanas sufren por ser judíos, y nunca nos cansaremos de nuestro compromiso de condenar toda forma de odio, especialmente las que se forman en el desprecio de la fe”.

