Los obispos de EEUU piden la prohibición de las armas y lamentan que "no hay día sin duelo por los tiroteos"

Los obispos de EEUU han hecho público un comunicado en el que muestran su preocupación por la ola de violencia que impera en el país más poderoso del planeta. El último caso tuvo lugar el pasado 4 de julio en Chicago, durante el desfile del Día de la Independencia, en la que un tiroteo acabó con la vida de siete personas e hirió a varias decenas.

En este sentido, los obispos norteamericanos han lamentado que, durante las vacaciones estivales “otra comunidad experimentó la devastación de un tiroteo masivo”, y advierten que se trata de una situación que se ha vuelto común en EEUU.

“Uno de los tantos horrores que surgieron de este tiroteo fue la huérfana de un niño de dos años. Fue encontrado debajo de su padre, quien murió protegiéndolo de los disparos. Nuestras oraciones están con este niño y todos aquellos que sufren ante esta tragedia”, se puede leer en el comunicado.

Los obispos continúan la carta lamentando que “no hay días del año en que nuestra nación no esté de duelo por el último tiroteo masivo. No siempre ha sido así, y cada vez es peor. Que el tiroteo de Highland Park haya tenido lugar un día en que celebramos todo lo bueno de EEUU y las libertades de EEUU es un recordatorio devastador de que los tiroteos masivos no ocurren con la misma frecuencia implacable y brutal en otros lugares del mundo”, subrayan.

Para los obispos, es insuficiente aunque de agradecer que el Congreso haya dado luz verde a la primera legislación sobre el uso de armas de fuego en los últimos treinta años, pero abogan por la “prohibición total” de las armas de asalto y “limitaciones en el acceso de civiles” a armas de alta capacidad y cargadores de municiones

Por ello, han llamado a la sociedad en general para que sigan “presionando por el cambio y ofrezcan oraciones, apoyo y asistencia generosa a las víctimas”.

“Que podamos vivir para ver una América que pueda celebrar sus libertades sin dejar huérfanos a sus niños. Que la búsqueda de la libertad sea un día un guardián fiel de la búsqueda de la vida. ?Que la luz de la compasión de Dios brille sobre ?nosotros y guíe nuestros pies fuera de las tinieblas y de la sombra de muerte, hacia el camino de la paz”, han agregado.