Los líderes religiosos comparten esperanzas y oraciones por la paz ante la cumbre entre Biden y Putin

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) ha dirigido una carta abierta y se ha unido en oración, con motivo del encuentro en tres los presidentes del Estados Unidos (EEUU) y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, que tendrá lugar este miércoles, 16 de junio, en Ginebra, donde se encuentra la sede de la organización religiosa.

Firmada por el secretario general del CMI, Rev. Ioan Sauca la misiva expresa las esperanzas de paz de los líderes religiosos en vísperas de esta primera cumbre donde se tratarán temas que van desde la estabilidad estratégica y la lucha contra la pandemia, hasta asuntos como la cibercriminalidad, la crisis de Ucrania y los derechos humanos.

