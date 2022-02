Los líderes ortodoxos de Ucrania condenan la guerra, el patriarca de Moscú no

Una misma fe, pero formas distintas de entender la realidad. Los mismos hechos, pero posicionamientos muy distintos en las Iglesias ortodoxas de Ucrania y Rusia, cuyos fieles representan el 70% del total de los ortodoxos.

Los dos líderes de las dos Iglesias ortodoxas ucranianas, el patriarca Epifanio por un lado, y el metropolita Onufrij (Berezovskij), por otro, han expresado en las últimas horas su condena de la invasión rusa y han llamado al pueblo a rezar por los soldados y a resistir. El patriarca ortodoxo ruso, Kirill (Cirilo), en cambio, se ha limitado a expresar su profundo dolor por esta «tragedia», sin la más mínima palabra de desautorización o rechazo del ataque ordenado por el presidente Putin. Estas son las palabras de unos y otros.

Patriarca Epifanio: «La verdad está de nuestro lado, el enemigo será derrotado»

Epifanio, la máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa nacional, ha dicho que el ataque de Rusia y Bielorrusia contra su país es «no provocado, insidioso y cínico». «Nuestra tarea común —afirma en su declaración— es repeler al enemigo, proteger nuestra patria, nuestro futuro y el de las nuevas generaciones, de la tiranía que el agresor pretende llevar con sus bayonetas. La verdad está de nuestro lado. Por lo tanto, el enemigo, con la ayuda de Dios y con el apoyo de todo el mundo civilizado, será derrotado».

El máximo exponente de la Iglesia ortodoxa nacional, a la que Constantinopla concedió la «independencia religiosa» en 2019, dice que hay que confiar en «nuestras fuerzas armadas», «no sucumbir a posibles provocaciones internas» y «cumplir las órdenes de las autoridades estatales y militares de Ucrania». Su pronunciamiento pide al clero y a los fieles que recen «por Ucrania, por la victoria y por nuestros soldados», e insta a la comunidad internacional a «obligar a Rusia y a Bielorrusia a detener la agresión inmediatamente».

Metropolitano Onufryj, a Putin: «Detenga inmediatamente esta guerra fratricida»

En términos similares se manifiesta el metropolita Onufryj, cabeza de la Iglesia ortodoxa de Ucrania adscrita al Patriarcado de Moscú (UOC-MP). «En este trágico momento —dice a los fieles— expresamos nuestro especial amor y apoyo a nuestros soldados que montan guardia y protegen y defienden nuestra tierra y nuestro pueblo. Que Dios los bendiga y los cuide».

El primado pide al presidente Putin que «detenga inmediatamente la guerra fratricida». «Los pueblos ucraniano y ruso salieron de la pila bautismal del Dniéper, y la guerra entre estos pueblos es una repetición del pecado de Caín, que mató por envidia a su propio hermano. Tal guerra no tiene justificación ni para Dios ni para el hombre. Llamo a todos al sentido común, que nos enseña a resolver nuestros problemas terrenales en el diálogo y la comprensión mutua, y espero sinceramente que Dios perdone nuestros pecados y que la paz de Dios reine en nuestra tierra y en el mundo entero».

Kirill de Moscú: «Que se eviten víctimas civiles»

El pronunciamiento de la Iglesia ortodoxa rusa no tiene nada que ver con los anteriores. En un discurso de ayer día 24 a jerarcas, clérigos, monjes y fieles, el patriarca Kirill expresa su «profundo y sentido dolor» por «el sufrimiento de las personas por los hechos ocurridos», pero en ningún momento de su intervención habla de guerra, invasión o ataque, sino de «tragedia» y «conflicto actual».

«Hago un llamamiento a todas las partes en el conflicto para que hagan todo lo posible por evitar víctimas civiles», se limita a pedir el patriarca de Moscú y de Toda Rusia. El dirigente religioso recuerda asimismo que la «historia común centenaria» de ambos pueblos, ruso y ucraniano, «ayudará a superar las divisiones y desacuerdos que han surgido y que han llevado al conflicto actual». Ni una palabra de condena, por tanto, a la agresión militar.

«Todo militar debe estar listo para defender a la Madre Patria»

No solo eso. El día 23, el anterior a la invasión, en Rusia se celebró el Día de las Fuerzas Armadas y Kirill acudió a los muros del Kremlin a depositar una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido. Allí recordó la obligación de todo militar de defender las fronteras. «Sabemos que no hay guerra sin víctimas», dijo en su alocución. Y añadió: «Vivimos en tiempos de paz, pero sabemos que incluso en tiempos de paz hay amenazas. Desafortunadamente, incluso en este momento hay amenazas: todos están familiarizados con lo que está sucediendo en las fronteras de nuestra Patria. Por lo tanto, creo que nuestro personal militar no puede tener ninguna duda de que ha elegido un camino muy correcto en su vida (…)».