El llamamiento de la Iglesia polaca para ayudar a los migrantes en la frontera: "Necesitan nuestro apoyo"

El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, el arzobispo Stanislaw Gadecki, ha hecho un llamamiento para ayudar a los migrantes en la frontera polaco-bielorrusa: “Independientemente de las circunstancias en las que lleguen los migrantes, ciertamente necesitan nuestro apoyo espiritual y material”.

El presidente del Episcopado señaló que “desde el principio de la crisis migratoria, la iglesia en Polonia ha prestado, en la medida de sus posibilidades, ayuda a los migrantes a través de Cáritas Polonia, Cáritas diocesana y el delegado de los Obispos para la inmigración”.

