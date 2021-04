Las diez frases que marcaron el papado de Benedicto XVI

Benedicto XVI ha sido y es una de las personas más influyentes de nuestro tiempo. Este viernes, 16 de abril, cumple 94 años, y en abril se cumplen 16 años desde que fue elegido Papa. El 19 de abril de 2005, tras el fallecimiento de Juan Pablo II, fue seleccionado por los cardenales que votaron en el cónclave para ser el nuevo sucesor de Pedro.

El 28 de febrero de 2013, ocho años después, renunció al papado asumiendo el título de Papa emérito, con la intención de dedicarse a la oración y el retiro espiritual. Tras su renuncia, se celebró el cónclave y resultó elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires, como romano Pontífice, que tomó el nombre de Francisco.





Joseph Ratzinger disfrutó de su faceta de teólogo. Defendía la necesidad de abrirse a un nuevo lenguaje que, partiendo del Evangelio, conectase existencialmente con las inquietudes del hombre concreto contemporáneo. En su estudio sobre la 'Teología de la Historia en san Buenaventura', aparecen ya algunas constantes de su pensamiento. Para Ratzinger, la fe de la Iglesia se debe fundamentar en el mensaje de liberación del Evangelio y en la tradición más primigenia del cristianismo.

También, en su libro 'Introducción al Cristianismo', defiende que el ser es ser pensado, pensamiento del Espíritu absoluto que se ha revelado como relación. También, insiste en que la omnipotencia divina se descubre en su esencia a través de Jesús de Nazareth. A continuación repasamos las 10 frases que resumen su modo de pensar.

Las diez frases de Benedicto XVI

1. "La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana"

2. "La bondad implica también la capacidad de decir no"

3. "Lo que me llena de estupor no es la incredulidad sino la fe. Lo que me sorprende no es el ateo, sino el cristiano"

4. "El terrorismo, sea cual sea su origen, es una decisión perversa y cruel, que pisotea el sagrado derecho a la vida"

5. "El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios"

6. "El fundamentalismo es siempre una falsificación de las religiones"

7. "Cuando la política pretende hacer la obra de Dios, pasa a ser, no divina, sino demoníaca"

8. Los pueblos de los países ricos deben estar dispuestos a asumir la carga de condonar las deudas a los países pobres"

9. "La verdad no se determina mediante un voto de la mayoría"

10. "España es una gran Nación que, en una convivencia sanamente abierta, plural y respetuosa, sabe y puede progresar sin renunciar a su alma profundamente religiosa y católica"