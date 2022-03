John Henry Newman: el sacerdote del siglo XIX que pasó del anglicanismo a ser cardenal y canonizado en 2019

La Universidad de San Dámaso ha organizado este martes, 29 de marzo, una jornada dedicada a la canonización del presbítero anglicano (convertio al catolicismo) John Henry Newman, canonizado por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2019.

Se trata de una de las figuras más destacadas de la Iglesia en el siglo XIX. Nacido en Londres en 1801, comenzó siendo un presbítero anglicano que se convirtió al catolicismo en 1845, lo que le permitió ser elevado a cardenal por el Papa León XIII.

Desde sus inicios, trató que la Iglesia anglicana volviera a sus raíces católicas, motivo por el que formó parte del Movimiento de Oxford. No tuvo una infancia fácil, ya que en 1816 su padre, un importante banquero, se vio obligado a cerrar como consecuencia de las guerras napoleónicas. Esto hizo que John Henry Newman tuviera que permanecer en una escuela de verano aquel año, debido a la crisis familiar. No sabía entonces que aquello marcaría un antes y un después en su vida.

Ese verano enfermó gravemente, y en otoño de aquel 1816, experimentó una conversión religiosa por influencia de uno de sus maestros, Walter Mayers, que se había convertido a su vez al evangelismo. Tal fue la influencia de aquel maestro, que Newman calificó al Papa como el 'anticristo'.

En 1825, Henry Newman fue ordenado presbítero de la Iglesia de Inglaterra. Como párroco en Oxford estuvo muy comprometido con su trabajo parroquial. Una tarea que compaginaba con la publicación de artículos sobre «Apollonius of Tyana», «Ciceron» y «Miracles».

Dos años más tarde, el año 1827, fue otro punto de inflexión para nuestro protagonista, ya que entre los problemas familiars, la muerte de su hermana y su estudio minucioso sobre los Padres de la Iglesia, le hizo cambiar de mentalidad. Fue en ese momento cuando formó parte del Movimiento de Oxford, que tenía como finalidad demostrar el vínculo entre la Iglesia anglicana y la católica.

Newman argumentaba que la doctrina de la Iglesia, definida en el Concilio de Trento, era totalmente incompatible con los Treinta y nueve Artículos del siglo XVI de la Iglesia anglicana.

Años más tarde, en 1842 se retiró a Littlemore, donde vivió bajo condiciones monásticas con un pequeño grupo de seguidores. A sus discípulos les asignó la tarea de escribir sobre la vida de los santos ingleses, mientras que él escribía 'Ensayos sobre el desarrollo de la doctrina cristiana', y poco a poco fue reconciliándose con el credo y la liturgia de la Iglesia católica, gracias a sus estudios sobre la relación de la Iglesia de Inglaterra y la de Roma.

Un proceso que culminó en 1845, cuando se convirtió al catolicismo. Fue recibido oficialmente en la Iglesia el 9 de octubre de 1845, y ordenado sacerdote en 1847 en Roma. Estableció en Londres el Oratorio de San Felipe Neri, con el padre Faber como su superior, y ahí dictaba cursos y conferencias sobre 'La actual posición de los católicos en Inglaterra'.

En 1877, cuando reeditaron sus trabajos del periodo anglicano, añadió a los dos volúmenes un largo prefacio y numerosas notas en las cuales criticaba y contra-argumentaba sus asertos anti-católicos de la versión original.

En 1879 a los 78 años de edad, recibió del Papa León XIII la dignidad de cardenal, ingresando así en el Colegio cardenalicio.

Su última Misa la celebró el 25 de diciembre de 1889. Falleció al año siguiente, el 11 de agosto de 1890. Su epitafio dice 'Ex umbris et imaginibus in veritatem' ('Pasó de las sombras y las imágenes a la Verdad').