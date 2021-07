La India vive más de 140 casos de violencia contra cristianos en seis meses: "Es chocante y preocupante"

En el primer semestre de 2021 (de enero a junio) se han documentado 145 casos de violencia contra los cristianos en la India: según informa en una nota enviada a la Agencia Fides la Comisión para la Libertad Religiosa (Religious Liberty Commission) dentro de la “Evangelical Fellowship of Indian” (EFI), entre los 145 episodios también hay tres asesinatos.

Los casos se exponen y documentan en el informe titulado “Hate and targeted violence against Christians in India - semestrale report 2021”, publicado el 23 de julio por la Comisión de Libertad Religiosa de EFI. “Es chocante que los incidentes se hayan producido justo cuando el país se ha visto de nuevo afectado por la segunda oleada de la pandemia, que ha afectado sobre todo a las ciudades metropolitanas, incluida la capital nacional, Nueva Delhi”, afirma en la nota el reverendo Vijayesh Lal, secretario general de la Fellowship of India's Religious (EFI).

La violencia detallada en el Informe enviado a la Agencia Fides, se refiere, entre otros, a 3 asesinatos, 22 ataques a Iglesias, 20 casos, en zonas rurales, de ostracismo o boicot social hacia familias que se han negado a renunciar a su fe cristiana. Le siguen las amenazas de las falsas acusaciones de conversiones, así como las historias de exclusión social y discriminación por motivos religiosos.

Según el informe, en términos de distribución geográfica, Madhya Pradesh encabeza la lista con 30 casos. El estado, que cuenta con vastas zonas de bosque donde viven los adivasis, o tribales, ha sido uno de los primeros en promulgar "leyes anti-conversión". El estado vecino de Uttar Pradesh ha llegado a registrar 22 casos, mientras que los estados de Karnataka y Chhattisgarh, también polarizados por una década de campañas políticas de división religiosa, registran 14 y 13 casos cada uno.

El incidente más extraño tuvo lugar el 19 de marzo de 2021 en Jhansi, Uttar Pradesh, cuando cuatro religiosas católicas de la Sociedad del Sagrado Corazón fueron detenidas cuando se dirigían de Delhi al estado de Odisha. El incidente ocurrió cuando el tren en el que viajaban se detuvo en la estación de tren de Jhansi. Un grupo de extremistas religiosos, que regresaba de una peregrinación, las acusó de llevar a cabo conversiones religiosas no autorizadas. La policía llegó al lugar y detuvo a las mujeres sin prestar atención a su versión de los hechos. Unos 150 miembros de organizaciones radicales nacionalistas hindúes acompañaron a las mujeres en una procesión hasta la comisaría. Las monjas aterrorizadas fueron liberadas a las 11.30 p.m. después de que la intervención de líderes y organizaciones de la sociedad civil convenciera a la policía de que las monjas eran inocentes y tenían documentos creíbles para probar su historia, señala el reverendo Lal en la nota. “La violencia contra los cristianos en la India se deriva de un clima de odio selectivo. La traducción del odio en violencia está provocada por la sensación de impunidad generada en el aparato administrativo indio”, continúa el reverendo.

La covid-19, que ha tenido un grave impacto en la recopilación de datos, en las investigaciones básicas e incluso en la solidaridad con las víctimas en las aldeas remotas, parece haber proporcionado a la policía una estratagema para no registrar los casos: la policía se ha mostrado generalmente reacia a registrar los casos de violencia contra los cristianos. El acceso a los tribunales para obtener justicia también ha sido limitado. La violencia también se ha visto facilitada por la ausencia de la sociedad civil en las calles, ya que los activistas no han podido salir a las calles debido a las restricciones y bloqueos provocados por la covid-19.

El acontecimiento más alarmante ha sido la expansión de las infames "Leyes de Libertad de Religión", conocidas popularmente como "leyes anticonversión". Antes aprobadas y aplicadas en siete estados indios, ahora se han extendido a varios estados gobernados por el Partido Bharatiya Janata. Estas leyes se dirigen a las minorías cristianas y musulmanas, en este último caso con el pretexto de frenar la "Love Jihad". Se trata de un término acuñado hace unos años para demonizar los matrimonios entre hombres musulmanes y mujeres no musulmanas, en particular las pertenecientes a las castas superiores hindúes. Las leyes castigan aparentemente las "conversiones religiosas forzadas o fraudulentas", pero en la práctica sirven para criminalizar todas las conversiones, especialmente en las zonas no urbanas.

Los activistas cristianos temen que la tendencia a ampliar las leyes anti-conversión sea un paso hacia la ley y “para controlar lo que se denomina proselitismo de los misioneros, para cristianizar a los dalits, a los tribales y a otras personas de las zonas rurales, de las pequeñas ciudades y de las barriadas urbanas”.