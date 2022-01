La iglesia en Kazajistán pide que la situación vuelva a la normalidad en el país: "Rezamos por la paz"

El obispo auxiliar de Astana en Kazajistán, Mons. Athanasius Schneider, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter asegurando que los “católicos en Kazajistán están a salvo gracias a Dios”. Al menos 164 personas han muerto en los enfrentamientos violentos de las protestas contra el gobierno.

Athanasius aseguraba que “en nuestras iglesias continuamos celebrando la Santa Misa, haciendo adoración eucarística y rezando particularmente por la paz en nuestro país y por la armonía en la vida social, que el pueblo kazajo desea”.

The Catholics in Kazakhstan are thanks to God safe. In our churches we continue to celebrate the Holy Mass, doing Eucharistic Adoration and praying particularly for peace in our country and for harmony in the social live, which the Kazakh people desire.