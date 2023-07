El hermano Matthew, anglicano, será a partir de diciembre el nuevo prior de Taizé

“Dieciocho años después de suceder al hermano Roger, en un momento en que el mundo y la Iglesia han cambiado tanto en las dos últimas décadas, sentí que había llegado el momento de ceder mi liderazgo a un hermano que se unió a nuestra comunidad después de mí”. Así se ha dirigido el hermano Alois a la comunidad de Taizé para presentar al nuevo prior: el amglicano hermano Matthew.

#Taizé | Brother Alois will hand over his office as prior to Brother Matthew, who is English and by denomination Anglican. The change of prior will take place on the first Sunday of Advent, 3 December 2023.

