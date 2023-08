'Hermanito': el libro que recomienda leer el Papa Francisco para entender el drama de la inmigración

Ibrahima Balde es guineano. Tiene 29 años. En la actualidad, Balde estudia mecánica en Madrid. En su país era aprendiz de conductor de camión. Al ser el hermano mayor, cuando falleció su padre sintió la responsabilidad de hacerse cargo de su hermano. Todo cambió cuando este último se escapó de casa.

La madre de ambos pidió a Balde encontrarle. Para localizarle, Balde atravesó el Sáhara, cruzó el Estrecho, sufrió los efectos del hambre y la sed. Padeció los abusos de las mafias. Tres años de Odisea que culminó con su llegada a Europa, concretamente a la localidad vasca de Irún.

Pero su llegada a España no fue un camino de rosas, como el de tantos inmigrantes que llegan a nuestras fronteras. Durante cuatro años se le negó el asilo, vivió de forma ilegal. Uno de sus mayores apoyos fue el periodista Amets Arzallus, que trabaja con migrantes de forma voluntaria y ayudó a Balde a regularizar su situación. Finalmente logró un permiso de residencia de un año, que caducará en abril de 2024.

La historia de Ibrahima Balde, publicado en el libro 'Hermanito'

Toda la historia de Ibrahima Balde se recogió en el libro 'Hermanito', a la venta desde 2021. Se publicó primero en euskera, luego en español y desde entonces se ha traducido a varios idiomas. Actualmente Amets e Ibrahima viven ahora a 400 km de distancia y son muy amigos. Se llaman por teléfono varias veces a la semana.

Al periodista vasco le ha cambiado la vida conocer el testimonio de Balde: "Creo que a todo el mundo le gustaría vivir y planificar su vida en su tierra natal, donde vive su familia, pero conociendo la desgracia y la situación económica o social de países como Guinea, te das cuenta de que mucha gente se ve obligada a planificar su futuro en otro lugar, intentando ir a Europa", ha explicado.

Amets Arzallus ha explicado cómo surgió escribir 'Hermanitos' junto a Balde, teniendo en cuenta que cuando llegó a España el joven migrante no sabía leer ni escribir: “No sabía leer ni escribir, pero tenía una capacidad increíble para poner en palabras lo que había vivido en los casi tres años que llevaba vagando desde que salió de Guinea”.

La reflexión de Amets Arzallus

Durante meses, los dos amigos pusieron en orden las ideas para recomponer su historia: "Todos los días, en la radio y en los periódicos, oímos y leemos tragedias. Creo que nos han educado para mantener cierta distancia con las noticias, que son inhumanas y difíciles de digerir", asevera el periodista.

“Tenemos que intentar ser más humanos y aprender a sentir el dolor de los demás”, ha agregado el también escritor vasco, quien lanza también una dura crítica a la política migratoria occidental y a Europa en particular: "Hay una responsabilidad directa. Esta política migratoria, demasiado violenta e inhumana, se cuenta desde una cierta distancia, para no perturbar demasiado las conciencias. Hay que dejar de mirar la realidad como si fuera ficción, porque es una realidad dura, pura y dura, muy violenta. Hay que cambiar el mundo, ya no es posible", proclama.

El Papa Francisco invita a leer 'Hermanito'

Desde que la historia de Balde fuese publicada en 'Hermanitos' en 2021, el Papa Francisco ha hecho referencia al libro en varias ocasiones: “Ni siquiera sé cómo consiguió el Papa el libro. Me costaba creerlo. Todavía estoy sorprendido", asegura Amets Arzallus.

La última vez que el Pontífice hizo referencia a 'Hermanitos' fue durante el vuelo de regreso de Lisboa durante la JMJ, el pasado 6 de agosto: "Hermanito, léelo y verás el drama de los emigrantes", comentaba en el avión.