"La guerra se siente aunque no se oiga": Así viven el conflicto bélico la comunidad de sordomudos de Siria

"Sentí como una señal de Dios que necesitaba servir y ayudar a las personas sordomudas". Este es el deseo de Maj Merjaneh, que acompaña a la comunidad de cristianos sordomudos que reciben apoyo básico para sobrevivir en medio de una enorme crisis económica y social.

Una ayuda que agradedene, ya que "el acompañamiento de la Iglesia local y su ayuda para acercarse a Dios" en mitad de una guerra que ha provocado cientos de miles de muertos y heridos, más de 6,6 millones de refugiados y más de 6,7 millones de desplazados internos, con todos los problemas humanitarios que ello conlleva. El 90% de la gente en Siria vive bajo el umbral de la pobreza.

"Me quedé sin nada"

"Durante la guerra, mi taller fue asaltado por terroristas. Tenía dos kilos y medio de oro que eran todo mi capital. Como resultado de la guerra me quedé con polvo. Como si perder todo mi capital no fuese suficiente, mi casa fue destruida por un cohete. Así que solo podía ayudar a las causas humanitarias a través del voluntariado. He conocido a muchas familias sordomudas", explica el voluntario.

Una de las personas a las que ha ayudado Maj es Marie. Ella es sordomuda y cuenta lo que sentía en el momento que iba cayendo cada proyectil, en su localidad. "Sentí temblar el suelo por todas las bombas que estaban cayendo por todas partes. Y vi cómo estaba mi hija gritando por lo aterrorizada que estaba".

Presente y futuro

Con el apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), las familias con miembros sordomudos han logrado formar la comunidad "María del Silencio". "En ese momento, la comunidad de sordomudos estaba en una gran necesidad de un guía espiritual para transmitirles la palabra de Dios. Nadie les había explicado la importancia de la palabra de Dios, ni cómo aplicarla a sus propias vidas.Pido con todo mi corazón por ustedes para que continúen con su apoyo ya que estamos en mucha más necesidad que antes", añade Maj.