Fallece el cardenal australiano George Pell, condenado por abuso de menores y después absuelto

El cardenal australiano George Pell, quien fue condenado en 2018 y luego absuelto de abusar sexualmente de dos menores en la década de los noventa, ha fallecido este miércoles a los 81 años. Pell, quien llegó a ocupar el puesto de secretario de Economía del Vaticano entre 2014 y 2019, murió en Roma la pasada noche debido a complicaciones cardíacas a raíz de una operación de cadera, indicó en un comunicado el arzobispo de Melbourne Peter Comensoli.

With great sadness, the news is out that Cardinal George Pell died a few hours ago, from heart complications following hip surgery. May eternal light now be his, who so steadfastly believed in the God of Jesus Christ.