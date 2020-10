Escucha la voz de su padre por sorpresa en 'COPE misionera' y la reacción de su hija fue indescriptible

En Santa María de los Cayapas, zona de la selva tropical Esmeraldeña de Ecuador, las carencias están a la orden del día. Tanto es así que para acceder a esta zona únicamente puede hacerse en canoa. Dos horas de trayecto desde el último pueblo con caminos, Borbón.

Los peligros son constantes. Por ello, María José Carrero, misionera Comboniana que trabaja en Esmeralda desde hace doce años, opta por no contar todo lo que allí acontece a su familia. Es su manera de no preocuparles, pese a que sus padres ya conocen lo que hay, pues le han visitado en dos ocasiones.

Además, mientras María José concedía una entrevista a 'COPE misionera', no sabía que sus progenitores, Paco y Angelines, la estaban escuchando al otro lado del teléfono: ¡Qué sorpresa y qué ganas de llorar! ¡El mejor regalo para el Domund desde España!”, gritaba la religiosa al escuchar la voz de su padre a través de nuestros micrófonos.

Y es que las difíciles conexiones en la selva ecuatoriana, dificultan las relaciones con España: “Hablamos cuando podemos por Whatsapp, pero con frecuencia la energía se va y la luz”, relata María José.

Paco cuenta cómo María José les dijo que quería ser misionera

Paco por su parte nos ha confesado que cuando su hija les comentó que su vocación era la misionera, tuvo que sentarse de la impresión: “Fue cuando ella terminaba la carrera en Madrid. Un día vino a Ciudad Real, porque nos dijo que quería hablar con nosotros para contarnos algo importante. Yo pensé que sería que había encontrado trabajo en Madrid o que se había echado un novio. Pero no, era para explicarnos que quería ser misionera. Yo estaba de pie y me tuve que sentar. Sinceramente, en ese momento fue un golpe muy grande y yo no lo compartía”.

Pero por la felicidad de una hija se acepta todo (o casi todo) y ahora, Paco siente un inmenso orgullo por la labor que desempeña María José a lo largo y ancho del planeta, ya que ha estado como misionera también en África: “Estoy muy orgulloso de ella. Desde aquí aprovecho para decir que si algún padre o madre tiene un hijo que quiera ser misionero o misionera, que la apoyen. Yo conocí de primera mano el trabajo que hacen en África o en Ecuador, y me sentí muy orgulloso”.

La madre de María José, muy implicada en las misiones

Línea en la que ha ido Angelines, quien se emocionaba al sentir tan cerca a su hija gracias a 'COPE misionera': “Que Dios os bendiga. Yo hablo siempre desde la fe. Pero también fue un shock que ella quisiese ser misionera, porque no nos acostumbran a los padres a tener hijos misioneros pese a la fe que profesamos”.

Tal es el orgullo de Angelines, que no deja a su hija en paz cuando María José está de vacaciones en España: “Cuando estoy de vacaciones les pido que me dejen descansar tranquila, pero mi madre no me deja y me dice que tengo que compartir mis experiencias en las parroquias, los colegios...” cuenta entre risas la religiosa.