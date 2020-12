El emocionante gesto de este arzobispo en Italia que ha dejado a todo la ciudad sin palabras

El pasado martes en la ciudad italiana de Reggio Calabriase vivió un momento muy especial cuando el arzobispo de la ciudad, Monseñor Giuseppe Fiorini, rezó el Santo Rosario frente al pabellón donde se encuentran los enfermos de la covid-19 en el Gran Hospital Metropolitano.

El arzobispo estaba acompañado por el icono de la Santísima Virgen María una copia del cuadro de Nuestra Señora de la Consolación, patrona de la ciudad. El prelado fue recibido por el capellán del hospital, Don Stefano Iacopino y, al empezar el Santo Rosario, enseguida aparecieron médicos, enfermeros y pacientes en las ventanas del hospital.

El momento de oración con el personal sanitario que ha emocionado a todo el hospital

Monseñor Morosini dirigió el momento de oración y quiso llevar un mensaje de esperanza a los pacientes del hospital, hombres y mujeres que luchan la batalla contra la enfermedad. La escena de oración fue realmente emocionante.

La comunidad del Seminario de Reggio Calabria animó la oración con el personal sanitario y los agentes pastorales de la capellanía. ¡Hasta el director administrativo del hospital participó en el momento de oración!

Mientras el arzobispo Morosini y la comunidad rezaban el Santo Rosario, desde las ventanas del pabellón se exhibieron numerosas velas rojas.

El mensaje del arzobispo de Reggio Calabria

«Ante la enfermedad, nos preguntamos ¿por qué? Jesús no es un maestro de filosofía, sino de vida. El Señor comparte el dolor con el hombre, esta pandemia no es un castigo de Dios”, dijo Monseñor Morosini. "Estamos descubriendo valores que habíamos olvidado, como la solidaridad - concluyó el arzobispo - pero también el sacrificio y la dedicación que los médicos y enfermeros están enseñando de una manera desgastada a un mundo que se encuentra en plena crisis de valores".

No es la primera vez que Mons. Morosini visita estos lugares: otro momento conmovedor para toda la comunidad diocesana fue el pasado Viernes Santo cuando el Vía Crucis finalizó en el interior de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Actualmente, 10 pacientes en cuidados intensivos están hospitalizados en el Gran Hospital Metropolitano de Reggio Calabria; en los hospitales de Reggio, pero menos graves, hay 118 pacientes, mientras que 18 positivos están hospitalizados en el Centro Covid en la ciudad de Gioia Tauro.

La difícil situación en Italia en este mes de diciembre

La situaciòn en Italia no es de las mejores en este mes de diciembre. Italia ha registrado ayer, jueves 3 de diciembre, su peor dato en lo que a fallecidos se refiere desde el inicio de la pandemia, con 993 decesos en 24 horas, en un momento en que el país se encuentra inmerso en el debate por las fuertes restricciones que prevé imponer el Gobierno para limitar los desplazamientos, y con ello los contagios, durante la Navidad.

Según ha informado el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han contabilizado además otros 23.225 contagios de entre los más de 226.000 test efectuados, un dato en línea con días anteriores aunque ligeramente superior.

Los obispos italianos debatieron durante el Consejo Permanente sobre las próximas celebraciones navideñas, en particular sobre la Misa de Nochebuena, para permitir participar a los fieles sin romper el toque de queda obligatorio en todo el país ocasionado por el aumento de contagios de la covid-19 La hipótesis es que la Misa del 24 de diciembre podrá celebrarse alrededor de las 20:00 (y no más tarde como se acostumbra en Italia), para que los fieles puedan volver a su casa antes de las 22:00 y no rompan el toque de queda impuesto por las autoridades en todo el país.