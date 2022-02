Michele, el cura de Nápoles que confiesa en la calle: "Para el sacerdote, salir de la Iglesia es un deber"

Michele Madonna es un sacerdote de Nápoles, párroco en Santa María de Montesanto, que, durante 18 años ha confesado en la calle y lo hace porque siente debe encarnar la enseñanza de Jesús de evangelizar saliendo al encuentro de la gente. Una iniciativa, la del párroco, que se volvió aún más significativa en un período como el de la pandemia. Don Michele es un claro ejemplo de esa 'Iglesia en salida' que quiere el Papa Francisco y sus imágenes se hicieron viral en las redes sociales.

El sacerdote también ofrece una palabra de ánimo a todo el que pasa cerca de la parroquia, sin la necesidad de ser creyente. Pero, ¿cómo surgió esta idea? El párroco estuvo presente en el programa de TRECE, 'Ecclesia', explicando su historia.

“Cuando yo fui ordenado sacerdote, empecé a celebrar la Eucaristía y sentí en mi corazón un gran dolor y entonces le dije al Señor que probablemente esa no era mi vocación. Pero Él en mi interior me dijo que el dolor que estaba sintiendo era su dolor porque mucha gente no lo conocía. Él vino para salvar a todo el mundo y por eso yo era su sacerdote y me mandaba fuera a decirlo a todo el mundo”, ha dicho el sacerdote italiano.

Y en ese momento el sacerdote italiano empezó a salir a la calle y a “encontrar a la gente y es increíble como mucha gente empezó a confesarse y a entregar su propia vida al Señor”. Don Michele ha expresado en TRECE como durante el periodo más duro de la pandemia empezó a acercarse mucha más gente porque “se estaban olvidando de nosotros y alejando de la Iglesia. Yo sentí en mi interior que tenía que ser como un hospital”.

El párroco tiene tres parroquias en barrios muy complicados de la ciudad italiana y tiene la fundamental ayuda de los jóvenes: “Sin ellos no podría hacer nada. Me alegra muchísimo tenerlos, son jóvenes que dan su propia vida al Señor y además tenemos muchas vocaciones. Eso es fundamental para la Iglesia del futuro en el barrio”.

Para Don Michele, “salir de la iglesia un deber para el sacerdote. Cada Evangelio nos dice de ir fuera y evangelizar a todo el mundo”. “La calle es la nueva Galilea, es el desierto donde Jesús quiere encontrar a la gente”, ha expresado el joven sacerdote italiano.