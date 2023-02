Derribar una capilla para levantar un campo de fútbol: una comunidad católica india, indignada con el proyecto

Destruir una capilla para construir un campo de fútbol. Es la propuesta que ha recibido la comunidad católica del ayuntamiento de Damán, en la India. El proyecto del gobierno municipal, liderado por el Partido Popular Indio, contempla derribar el edificio sagrado de la época portuguesa para ampliar la instalación deportiva, por lo que ha solicitado el consentimiento de los fieles.

Los católicos se han opuesto, bajo el pretexto de que personas de todos los credos rezan en la capilla para obtener consuelo y alivio en momentos de dificultad y angustia.

Se trata de una capilla con más de 400 años de historia, dedicada a Nuestra Señora de las Angustias y data de la época portuguesa. En los últimos días, los católicos locales emprendieron una campaña pública en contra de la solicitud, que se notificó el pasado mes de noviembre.

La presidenta del municipio de Damán, Sonal Patel, respondió a la iniciativa prometiendo una reunión con los sacerdotes y fieles locales y les aseguró que la demolición sólo se llevaría a cabo después de obtener su consentimiento.

“El gobierno aún no tomó la decisión", confirma el Padre Anselmo D'Souza, superior de la misión de Damán: "Cuando nos preguntaron por el impacto social del proyecto, respondimos que no estamos satisfechos y que no cederemos el terreno. Cerca de 600 personas viven en los alrededores de la capilla. En septiembre, en la fiesta de Nuestra Señora, también viene gente de otras zonas. En esta iglesia se reza para pedir consuelo y alivio en momentos de dificultad y angustia: a ella acuden personas de todos los credos".

En el comunicado, la comunidad católica de Damán se muestra confiada de que “las autoridades gubernamentales tendrán en cuenta nuestro punto de vista y esperamos que no procedan con la adquisición del terreno y del monumento religioso", han expresado.