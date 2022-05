La Corte Suprema de Estados Unidos revocaría el «derecho» al aborto, según un documento de trabajo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos es partidario de revocar la protección constitucional de que goza el aborto en ese país desde 1973 a raíz de la sentencia Roe vs Wade. Así se desprende de un borrador para recabar opinión redactado por el juez Samuel Alito y dado a conocer este 2 de mayo por el periódico Político. La noticia hizo que ayer manifestantes proabortistas ya se manifestaran ante la sede de la Corte Suprema en Washington.

El documento afirma literalmente, como «opinión de la Corte», lo siguiente: «Sostenemos que Roe y Casey [otra histórica sentencia sobre el aborto de 1992] deben ser anulados. (…) Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo».

El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, ha confirmado la autenticidad del borrador (de casi cien páginas) y ha anunciado una investigación para averiguar el origen de la filtración. No obstante, indica que se trata de un «proyecto de opinión» y que su contenido no representa ni «una decisión de la Corte» ni la «posición final» de ninguno de sus miembros.

«En la medida en que esta traición a las confidencias de la Corte pretendía socavar la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito. El trabajo de la Corte no se verá afectado de ninguna manera», asegura en una declaración escrita. Es la primera vez que se filtra un documento de trabajo de la Corte Suprema.

El medio que ha dado la exclusiva reconoce que no hay nada seguro. «Los jueces pueden cambiar sus votos, y a veces lo hacen, a medida que circulan los borradores de opiniones y las decisiones importantes pueden estar sujetas a múltiples borradores y al intercambio de votos, a veces hasta solo unos días antes de que se dé a conocer una decisión. La decisión del tribunal no será definitiva hasta que se publique, probablemente en los próximos dos meses».

Político informa, asimismo, de que el borrador del juez Alito fue facilitado a los restantes miembros del Tribunal el pasado 10 de febrero y que, aunque la votación de sondeo arrojó un resultado favorable a revocar el «derecho» al aborto, no se puede asegurar que ninguno de los magistrados haya cambiado la orientación de su voto desde entonces.

La Corte Suprema está conformada por nueve jueces nombrados por el presidente del país y confirmados por el Senado cuyo cargo es vitalicio. Actualmente en su composición hay mayoría conservadora, con seis magistrados elegidos por mandatarios del Partido Republicano —tres de ellos por el presidente Trump— y tres del Partido Demócrata. Se trata del máximo órgano de Justicia de Estados Unidos y sus decisiones son irrevocables.

De confirmarse el fallo derogatorio, la sentencia no prohibiría el aborto, pero pondría fin a su reconocimiento constitucional como derecho a nivel federal. Sería cada Estado el que decidiría un mayor o menor reconocimiento o su prohibición.

Tonight I am thinking of all the years of hard work by pro life people of all faiths and none. Years and years of patient advocacy, help for unwed moms, political engagement and more. pic.twitter.com/PRHckYaHTc