La Comunidad de Sant'Egidio se moviliza contra la guerra en Ucrania

Los Jóvenes por la Paz de la Comunidad de Sant´Egidio han convocado para hoy viernes, 18 de febrero, en Madrid, un nueva concentración contra la guerra en Ucrania. El acto tiene lugar a las 19.00 horas en la Plaza del Dos de Mayo. En las últimas horas, otras ciudades europeas han acogido movilizaciones similares: Amberes, Berlín, París, Varsovia, Kiev… En Barcelona, la convocatoria tuvo lugar en la tarde de ayer en la Plaza de Sant Jaume y congregó a unas ochenta personas, informa EFE. En Roma, también ayer, los organizadores pidieron a todas las fuerzas políticas, a organizaciones sindicales y sociedad civil en general que saliesen a la calle, «en una reunión sin banderas», para «pedir que se siga hablando y negociando y no se recurra a la armas».

«No podemos aceptar —señala Sant´Egidio en su convocatoria— que en nuestro continente europeo, ya devastado durante el siglo XX por dos guerras mundiales, se recurra nuevamente a soluciones militares para resolver las diferencias. Tampoco nos resignamos a que la sociedad civil sea indiferente ante esta amenaza. La paz es un bien que debemos cuidar entre todos. Todas las generaciones: jóvenes, niños, adultos y ancianos debemos movilizarnos por la paz y para que no se cese en el diálogo y una salida diplomática a la situación de Ucrania», dice la convocatoria.

Tíscar Espigares, responsable en España de la asociación internacional de fieles de derecho pontificio, lamenta la pasividad instalada hoy en nuestras sociedades. «Es como si nos hubiésemos acostumbrado a la guerra. Lo vimos en Siria. Las guerras se sabe cuándo empiezan pero no cuándo acaban. No podemos quedarnos parados e indiferentes. Hace falta despertar a la sociedad. Pablo VI decía que la paz es el nuevo nombre del desarrollo. Si no hay paz, en efecto, no hay nada».

La guerra, «una locura»

El pasado día 15, el presidente de Sant´ Egidio, el profesor italiano Marco Impagliazzo, dijo en un artículo que tenemos que decir «claramente» que esta guerra, cualquiera que fuera sus dimensiones y naturaleza, sería «una locura». El conflicto armado, insistía, no resolverá ningún problema y causará «enormes sufrimientos a la población ucraniana». Este país lleva sufriendo desde hace ocho años una guerra larvada en el Donbass que se ha cobrado ya más de 14.000 víctimas. «¿No sería importante hoy volver a manifestarse por la paz, como se hizo hace veinte años contra la guerra en Irak?», se preguntaba. «En ningún caso sería ingenuo. Sería un acto de realismo por parte de los ciudadanos europeos», concluía.

Los «Jóvenes por la Paz», convocantes del acto de esta tarde, son chicos y chicas que ayudan a los pobres mediante iniciativas concretas y fomentan una cultura que busca pasar del «no me interesa» al «lo llevo en el corazón». «Son jóvenes de instituto y de universidad que no se consideran tan pequeños e insignificantes como para no poder cambiar el mundo», se puede leer en la web de Sant´Egidio.