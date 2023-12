El cardenal Pironio ya es beato: "Pastor de la humildad amorosa y alegre"

El Padre, la Cruz y María

A continuación, relee la conmovedora oración improvisada por el nuevo Beato el domingo 28 de septiembre de 1975, antes de partir hacia Roma para asumir sus nuevas funciones de pro-prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, llamado por san Pablo VI.

Una oración de obediencia al Padre, aunque le costara sacrificios y renuncias. "Señor, quiero poner en tu corazón mi propia aniquilación", fue la invocación, "mi propia cruz, lo que me cuesta dejar, lo que me cuesta hacer tu voluntad". Y Pironio agradeció al Señor que le hiciera sentir tres cosas muy claras: "Que Dios es mi Padre y me ama; que es necesario vivir la fecundidad de la Cruz para ser semilla; y que María, Nuestra Madre, está siempre a mi lado". El Padre, la Cruz y María.