Cardenal Brenes, ante la situación en Nicaragua: "Siempre debemos continuar con el diálogo"

El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, ha afirmado este lunes en el Vaticano que hay seguir dialogando con el Gobierno de Nicaragua, a pesar de las difíciles relaciones con el presidente sandinista Daniel Ortega, quien ha tildado de "golpistas" y "terroristas" a los obispos.

"Siempre debemos continuar con el diálogo. El diálogo comienza pero no sabemos cuándo termina, hay que seguir adelante, promoverlo siempre. El Papa siempre nos da esta indicación: el diálogo no puede terminar", ha dicho el cardenal tras participar en la presentación del documento sinodal del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM).

Brenes, quien también hoy fue recibido por el Papa, ha explicado que Francisco "conoce bien la situación y que siempre está informado" y que le ha dicho que "siguiera adelante con la predicación y con el acompañamiento de nuestro pueblo, sobre todo para estar con nuestro pueblo humilde y sensible y cercano a los sacerdotes".

La emigración, una preocupación

El cardenal ha expresado su preocupación por "el problema de la emigración". "Es una gran preocupación para nosotros y también para el Santo Padre. La emigración es un dolor muy grande porque la familia se abandona, hay serios riesgos de ir, por ejemplo, a Estados Unidos, pasando por Honduras, Guatemala… Es realmente difícil".

A pesar de haber sufrido agresiones en pasado, Brenes ha asegurado que no tiene miedo "No tengo miedo. Yo voy por las parroquias, manejo un auto, si me paro en un semáforo hablo con quien me encuentro", ha añadido. Aunque siente preocupación, ha agregado: "Tengo que ser el primero en mostrar esperanza y confianza en Dios".