El card. Omella pide respuestas a los problemas que sufre la Tierra: "¿Qué más necesitamos para actuar ya?"

La Conferencia Mundial del Clima de Glasgow, la COP26, arrancó el pasado domingo con un llamamiento a la ambición, especialmente a los países desarrollados, en los objetivo de reducción de emisiones de CO2 para preservar el futuro de la población del planeta.

El presidente de la COP26 y ministro británico para el Desarrollo Internacional, Alok Sharma, procedió en la ceremonia de apertura a subrayar la importancia de la conferencia para cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de 2015, incluida la limitación del calentamiento global a un máximo de 1,5ºC por encima de los niveles de la era anterior a la industrialización.

El card. Omella ha querido dedicar su tuit cotidiano a los graves problemas que está sufriendo el nuestro planeta durante estos años: “Aumento del nivel del mar. Olas de calor. Fenómenos meteorológicos extremos. Sequía. Enfermedades. Inestabilidad económica. Mayor pobreza”.

El arzobispo de Barcelona se ha preguntando: “¿En qué estamos convirtiendo la tierra, el regalo que nos hizo Dios con tanto amor?¿Qué más necesitamos para actuar ya?”

El Papa Francisco envió un mensaje a la COP26, la cumbre sobre el cambio climático que empezó el pasado 31 de octubre y durará hasta el 12 de noviembre en Glasgow. El Santo Padre alentó a los participantes a tomar las mejores decisiones para hacerle frente, considerando la ayuda que se debe dar a las naciones más pobres y vulnerables.

“Ahora es el momento de actuar, urgentemente, valerosamente y responsablemente”, dijo el Santo Padre en el discurso leído en Glasgow por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano. “Los jóvenes, que en años recientes nos han urgido fuertemente a actuar, solo heredarán el planeta que elijamos dejarles, basados en las opciones concretas que hagamos hoy”, dijo el Papa.

El Papa Francisco resaltó que la cumbre debe demostrar que existe “una voluntad política para dedicar – con honestidad, responsabilidad y coraje – mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos para mitigar los efectos negativos del cambio climático y para asistir a las naciones más pobres y vulnerables más afectadas”.

?? NEWS: In a historical step, 25 countries and public finance institutions committed to end finance for overseas fossil fuel energy projects by 2022 and shift to clean energy.



? This will help unlock $17.8bn a year for the clean energy transition and keep 1.5°C alive.#COP26