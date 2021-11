Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una campaña para ayudar a las comunidades cristianas en Siria y Líbano

La organización pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitadaha lanzado una campaña de recaudación de fondos para financiar los nuevos proyectos aprobados en Siria y Líbano. 5 millones de euros para recurrir en auxilio de estas comunidades cuyas condiciones continúan deteriorándose.

Siria sigue sufriendo las consecuencias de una guerra de una década, y Líbano, que lidia con las consecuencias de una grave crisis económica, social y política, agravada por la explosión en el puerto de Beirut en 2020, y también por el recrudecimiento de las tensiones entre los distintos grupos étnicos y religiosos.

En el país, muchos cristianos están pensando en abandonar su país, siguiendo a los cientos de miles que ya han emigrado. El comunicado de Ayuda a la Iglesia Necesitada informa que son muchos los cristianos en Siria que viven con menos de un dólar al día. En Siria, Ayuda a la Iglesia Necesitada ya proporciona ayuda material y financiera desde hace varios años y será uno de los principales beneficiarios de estos proyectos.

Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) lancia una campagna di raccolta fondi di 5 milioni di euro per finanziare nuovi progetti, appena approvati, da realizzare in #Siria e #Libano. Leggi la news in https://t.co/GFoSOCmWgI#16novembrepic.twitter.com/KZSO0TXIOl