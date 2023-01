El arzobispo de Canterbury, ante el próximo viaje conjunto a Sudán del Sur: "Venimos como hermanos en Cristo"

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha instado a la gente a rezar por el pueblo de Sudán del Sur antes de su histórica visita conjunta al país con el Papa Francisco y el Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. El arzobispo dijo que los líderes religiosos están realizando su Peregrinación de Paz a Sudán del Sur "como servidores" para "amplificar los gritos del pueblo sursudanés", que sigue sufriendo a causa del conflicto, las inundaciones y la hambruna.

En los últimos tres años e incluso desde julio, la violencia se ha intensificado en muchas partes del país: “Esperamos revisar y renovar los compromisos asumidos por los líderes sursudaneses en el Vaticano en 2019, y los compromisos que han asumido con su pueblo desde entonces".

Please pray for the people of #SouthSudan as @Pontifex , @churchmoderator and I prepare to make our historic Pilgrimage of Peace on Friday. We come as brothers in Christ to amplify the cries of the South Sudanese people and to pray for justice and peace. https://t.co/qBQQOEp7n4

El arzobispo visitará Sudán del Sur con el Santo Padre, el Papa Francisco, y el reverendo Dr. Iain Greenshields del 3 al 5 de febrero. Esta peregrinación ecuménica por la paz sin precedentes forma parte del viaje apostólico del Papa a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, que comienza este martes, 31 de enero.

Durante su visita al país, los tres líderes eclesiásticos se reunirán con los dirigentes políticos del país, celebrarán una vigilia ecuménica de oración por la paz y se reunirán con personas desplazadas por el conflicto: "Venimos como hermanos en Cristo para adorar juntos y dar testimonio del Dios que nos reconcilia. Las comunidades de Sudán del Sur tienen un legado de poderoso testimonio de su fe”.

Please keep the people of #SouthSudan in your prayers. Myself @Pontifex & @JustinWelby are making this Pilgrimage of Peace as servants to stand in solidarity with the people of South Sudan and amplify their cries as they continue to suffer from conflict, flooding and famine. pic.twitter.com/4qMWh1JqOH