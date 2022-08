América Latina defiende el papel del Vaticano en Nicaragua: "Los acuerdos no avanzan a velocidad de Twitter"

El Pontificio Consejo para América Latina está mostrando su preocupación y apoyo hacia el pueblo de Nicaragua, donde los opositores al régimen de Ortega están siendo atacados. Una de las voces discrepantes es la de la Iglesia Católica, que se está viendo asediada por el gobierno del país.

El secretario del Pontificio Consejo, Rodrigo Guerra, ha hecho referencia en TRECE a las palabras del Papa Francisco en el ángelus de este domingo, donde mostraba su preocupación por la realidad que vive Nicaragua, tras varios días sin pronunciarse: “El Papa está muy informado sobre la situación, está preocupado porque el pueblo es el que está sufriendo. La situación tiene un componente de persecución a la Iglesia, pero no hay que olvidar el contexto general, y es que existen libertades suprimidas a todas las voces que discrepan del discurso oficial. En ese contexto la voz de la Iglesia no está siendo acogida, sino al contrario, restringida. El caso empírico más evidente es el caso de Mons. Rolando que se encuentra bajo arresto domiciliario en Managua”, recuerda Rodrigo Guerra en 'Iglesia al día'.

Ante la tardanza del Papa Francisco por pronunciarse por las tensiones y persecuciones que vive el pueblo nicaragüense, el secretario del Pontificio Consejo para América Latina ha manifestado que este silencio no implica desidia por parte del Pontífice, ya que detrás hay un trabajo de diplomacia que se desconoce con el fin de solucionar el conflicto.

“Los silencios tienen su rol pero no construyen los acuerdos que se tienen que hacer de manera lenta, encontrando un área de oportunidad y buscando siempre el preservar que el pueblo no sea sacrificado. Los acuerdos se realizan en el segundo plano, que es la diplomacia efectiva que no avanza a la velocidad del Twitter sino lentamente, y más cuando hay un escenario complicado como el de Nicaragua, donde la situación es tensa con la Iglesia, los medios de comunicación y la oposición”, ha detallado Guerra.

En este sentido, ha alertado de los peligros que implicaría optar “por declaraciones exaltadas de uno u otro lado, porque ello conduce a situaciones de violencia”, y ha continuado su argumento haciendo alusión a la encíclica 'Fratelli tutti' firmada en 2020 por el Santo Padre, y que para Rodrigo Guerra es “la carta magna para este tipo de escenarios para entender y aprender a interpretar hasta los silencios del Papa, que nunca son apáticos”, sostiene.

Asimismo, ha hecho hincapié en la labor de la Iglesia para actuar bajo los principios de la caridad y la solidaridad a través de las congregaciones religiosas, obispos diocesanos y movimientos laicales, que “contribuyen a la distensión anunciando el Evangelio y promoviendo la reconciliación”, ha apuntado.