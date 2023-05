Aldo Cavalli, sobre Medjugorje: “Es un lugar de gracia y conversión donde la gente encuentra al Señor”

El enviado del Papa Francisco en Medjugorje, el italiano Monseñor Aldo Cavalli se encuentra en España atendiendo a la invitación personal que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, le hizo durante el pasado mes de agosto, con motivo de la celebración anual del festival de la Juventud. Cavalli atendió a COPE donde explicó cuál es el secreto del éxito de Medjugorje.

El prelado italiano comenzó indicando que él también se ha preguntado en muchas ocasiones por qué tanta gente se dirige a Medjugorje. “Nunca antes había estado en Medjugorje y no hay nada distinto.La parroquia es una parroquia y tiene la misma función que todas las parroquias. La misa, la adoración, la confesión, el rosario y la visita a la colina de la montaña, como si fuese dos santuarios. Me preguntaba porque llegaba tanta gente de distintas partes del mundo, incluso algunos haciendo millares de kilómetros para llegar hasta aquí. Descubrí que había un porqué muy profundo. Medjugorje es un lugar de gracia y un lugar de conversión, es un lugar donde de verdad la gente encuentra al Señor y el Señor encuentra a la gente. Hay de verdad un sentimiento de la Virgen María que acompaña al Señor. La gente viene solo con una finalidad que es rezar porque en Medjugorje no hay nada para ver o visitar. Vienen tres o cuatro días y rezan horas y horas con gusto, la gente participa de la misa con gusto. Aquí la confesión no es solamente arrepentirse de los pecados, sino que es la actitud de cambiar por dentro. Nadie se cansa de todo eso y yo experimenté que Medjugorje es un lugar de gracia”.

En referencia a su labor dentro de Medjugorje, explica que “hay un párroco que es un franciscano, una comunidad de franciscanos que ayudan y colaboran en la parroquia. Yo soy la persona que se encarga de supervisar y conducir todo el complejo pastoral. Tengo que coordinar que todo vaya bien para la multitud de gente que viene. El año pasado vinieron un millón de personas, la semana de los jóvenes vinieron 40.000 jóvenes de cada parte del mundo y mi tarea es que todo vaya bien”.

“Para encontrar al Señor necesitan rezar”

Por último recomienda a los españoles que “para encontrar al Señor necesitan rezar. Rezar es el diálogo y el silencio para escucharlo. Él me encuentra y yo lo encuentro. En ese encuentro se puede conseguir el diálogo con el Señor y el Señor entra dentro de mí y me acompaña en mi vida. Mucha gente viene me duele con esta finalidad”.