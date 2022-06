Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Europa: ”Hemos atendido más de 50 mil ucranianos"

Este lunes, 20 de junio, se celebra el Día Mundial del Refugiado y en el programa de TRECE, 'Iglesia al Día', han tenido la oportunidad de hablar con Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Europa.



Es un día importante para poner en el centro a las personas migrantes y refugiadas. Estos meses en concreto, el JRS Europa ha puesto su foco en los refugiados ucranianos: “Lo que hemos intentado con nuestra red de 23 oficinas nacionales es atender esta emergencia. Llevamos atendidas más de 50 mil personas y estamos intentando tener esa mirada integral sobre lo que ocurre, no solamente en Ucrania donde contamos con varios albergues, sino también en países cercanos tanto en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y en Moldavia”

¿Se tiene la impresión que nos estamos empezando a olvidar de ellos después de tantos meses de guerra?

Para Alberto Ares “es algo que ocurre cuando sistemáticamente no entra a nivel mediático y además cuando es una situación que parece que a medio-corto plazo no se va a acabar”. Según el director del JRS Europa, "hay que poner en el centro a estas personas y también poner los medios como está haciendo ahora la Unión Europea, y seguir manteniendo esta acogida que queremos que sea la mejor posible […] hay que “acompañar, servir y defender” a las personas refugiadas que se han visto obligadas a dejar su hogar”.

A nivel europeo, según Alberto, la acogida de los refugiados ucranianos “ha sido un hito muy importante casi desde el inicio de la guerra. Dicho esto, también tenemos que decir que ojalá que esta mirada de acogida sea extensible a otras personas que se ven obligadas a dejar su hogar y animamos a los gobiernos a quedarse en esta misma dirección”.

