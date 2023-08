El Papa, durante el vuelo de regreso de la JMJ: "En Fátima recé por la paz sin hacer publicidad"

Casi una hora antes de lo previsto, el avión en el que viajaba Papa Francisco aterrizó a las 21.40 horas en el aeropuerto de Roma-Fiumicino procedente de Lisboa, con quien ha compartido la JMJ junto a un millón y medio de jóvenes.

Durante el vuelo, el Papa ha asegurado que regresa "impresionado" por la fuerza de los jovenes, a los que ha querido recordar que "se aferren con fuerza a las raices". Además, ha insistodo en una de las frases que ha marcado esta JMJ: "La Iglesia católica está abierta a todos, todos, todos. Luego, eligen a Dios por su propio camino y la Iglesia les guía. A mí no me gusta decir a unos sí a otros no. Cada uno busca la manera de ir adelante", ha vuelto ha explicar.

Los abusos son "la peste"

Durante el vuelo, Francisco también ha queriodo explicar a los periodistas por qué eligió rezar en silencio en el Santuario y por qué prefirió dejar los discursos preparados frente a los jóvenes y hablar con ellos de manera más efectiva. "En Fátima recé por la paz sin publicidad". "Recé, recé. Recé a la Virgen y recé por la paz. No he hecho publicidad. Pero he rezado. Y debemos repetir continuamente esta oración por la paz. Ella había pedido esto en la Primera Guerra Mundial. Y esta vez (ésta) se lo he pedido a la Virgen. Y he rezado. No he hecho publicidad".

Sobre los abusos, ha reiterado la "tolerancia cero" y ha insistido que, dentro de la Iglesia "son una tremenda peste". Además, ha alabado el trabajo de la jerarquia "para erradicarla" y ha recordado que existen otros tipos de abusos a los que hay que prestar atención, como la explotacion laboral de los niños y la pornografía infantil. "Como ustedes saben, de manera muy reservada, recibí a un grupo de personas que fueron abusadas. Como siempre hago en estos casos, dialogamos sobre esta peste, esta tremenda peste. Yo exhorto a que estemos muy abiertos en todo esto. Sobre lo que me preguntás de cómo va el proceso en la Iglesia portuguesa, va bien. Va bien y con serenidad, se busca la seriedad en los casos abusados. Los números, a veces, terminan siendo agrandados, un poco por los comentarios que siempre nos gusta, pero lo que es la realidad, se está llevando bien y eso a mí me da cierta tranquilidad".



La salud del Papa: "Estoy bien"

Sobre su salud, el Francisco ha asegurado que "está bien". "Me quitaron los puntos, hago vida normal, llevo un vendaje que tengo que llevar durante dos, tres meses para evitar un eventual “eventración" hasta que los músculos estén más fuertes. La vista. En esa parroquia corté el discurso porque había una luz delante y no podía leer, me daba la luz y por eso lo corté. Ustedes han visto que incluso en la homilía académica hago algunas bromas, algunas sonrisas las hago para controlar la comunicación. Con los jóvenes los discursos largos tenían lo esencial del mensaje y yo lo tomaba de allí en función de cómo sentía la comunicación".