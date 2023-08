Narciso Michavila, en COPE desde Lisboa: "Son los jóvenes los que están tirando de su Iglesia"

Si das un paseo por Lisboa o por espacios concurridos en esta JMJ como el Parque Eduardo VII, donde el Papa Francisco mantuvo el jueves el primer encuentro con los jóvenes y el viernes el Viacrucis, te puedes encontrar con compatriotas de prestigio por su buen hacer como el del presidente de GAD3, Narciso Michavila.

Ataviado con una gorra para evitar la exposición al sol y vestido con un polo verde y un pantalón blanco, invitamos a Michavila al stand que COPE tiene habilitado en la zona de prensa para seguir los principales actos de la Jornada Mundial de la Juventud. Y no, no aprovechamos el encuentro con Narciso Michavila para analizar por enésima vez los resultados electorales del 23J o qué pasaría ante una hipotética repetición de elecciones si no se logra formar gobierno.

Y es que el presidente de GAD3 nos contó que se encuentra en Lisboa trabajando en una encuesta internacional que le había encargado la propia organización de este acontecimiento eclesial para analizar el perfil de los cristianos presentes: “Es la cuarta vez que apuestan por nosotros. Todo empezó en la JMJ de Madrid, donde hicimos las primeras encuestas a peregrinos en muchos idiomas, lo repetimos en Cracovia, Panamá y ahora Lisboa”.

Entrevistas a peregrinos de casi 100 países diferentes

El objetivo es conocer el perfil, las inquietudes y motivaciones que llevan a los participantes a viajar hasta este país. LA empresa demoscópica ha entrevistado a más de 12.500 personas en los cinco idiomas oficiales de la JMJ: portugués, español, francés, italiano e inglés. Dentro de este marco, cabe resaltar la buena aceptación que ha tenido entre los peregrinos de casi 100 países diferentes.



“Es un proyecto que hacemos voluntariamente, es un probono porque pensamos que los valores de solidaridad, espiritualidad y respeto a la verdad están en la esencia de GAD3. Es un aspecto de gran reto, supone hacer entrevistas en cinco idiomas a jóvenes de más de 100 países para ver su orientación y perfil”, ha continuado explicando en COPE el reputado sociólogo.

En este sentido, ha precisado que percibe un ambiente especial en esta JMJ de Lisboa, un hecho que atribuye a que es la primera después de la covid-19: “Veremos luego si los datos nos confirman esta sensación. El mundo está cambiando y ves cómo los jóvenes del planeta, cada un con sus problemas diferentes, están tirando de su propia Iglesia, se sienten parte de ella y como sociólogo detectamos muchos movimientos que surgen de la juventud”, ha expresado.

Una realidad, apunta Narciso Michavila, que pone de manifiesto que “la Iglesia se sigue regenerando 2000 años después de Jesucristo y sigue descubriendo el mensaje de esperanza en el futuro”, ha subrayado.

"Los jóvenes ven en la Iglesia el acompañamiento y la fraternidad"

También ha recordado el máximo responsable del instituo demoscópico que buena parte de quienes profesan el cristianismo son perseguidos en sus países de origen, por lo que la tienen que defender ellos mismos, sin haber sido criado en esos valores en la plaza pública: “Es una generación además que ha ido viendo las ofertas de todas las ideologías de un sentido u otro y están vacunados contra los cantos de sirenas vengan de la izquierda, derecha, norte o sur. Piensan en vivir en solidaridad”.

Al hilo de esta idea, sostiene que que la encuesta revela que la mayoría de jóvenes que vienen a la JMJ lo hacen “para encontrarse a sí mismo a través de Jesucristo. Es lo que ves en esta alegría permanente. Ves que los jóvenes tienen sus problemas, que no son de mayor envergadura que el de nuestros antepasados, pero tienen sus problemas y ven en la Iglesia el acompañamiento, la fraternidad de estos jóvenes tan distintos que apoyan a esas personas que entregan su vida por sus comunidades como sacerdotes, religiosas, personas consagradas...”, ha manifestado.

Además, Michavila ha destacado la voluntad de los jóvenes de todo el planeta por colaborar de manera conjunta a la hora de afrontar retos comunes como son “la lucha contra la pobreza, las desigualdades, el cambio climático...”, ha comentado en declaraciones a COPE.