Miles de voluntarios trabajan en el aeropuerto de Lisboa: Así es la bienvenida a los jóvenes a la JMJ

María, Alejandra y David forman parte de los más de 25.000 voluntarios que trabajan desde hace un año en la organización de la JMJ. "Hoy han llegado de Brasil, Italia, Estados Unidos, Venezuela. Vienen de todas partes del mundo y llegan solos o en grupos", explican para ECCLESIA. Y es que reconen que desde este 30 de julio la afluencia de peregrinos no cesa en el aeropuerto de Lisboa, que se ha convertido en el centro neurálgico y corazón de la capital portuguesa.

Es en esa llegada cuando se palpa el "deseo" de llegar al encuentro "con los jóvenes y con Dios" que "habla más que el cansancio y las largas horas de viaje".

ESTOU CONTIGO porque todos queremos e lutamos pela Paz.



Através do encontro, do diálogo, da igualdade e da justiça é possível alcançar a Paz, não apenas uns com os outros, mas a nossa paz interior. ?? ???#JMJ#Lisboa2023 ????#EstouContigoJMJpic.twitter.com/PgC6qEBtyz